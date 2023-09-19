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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

УЄФА підозрює ПСЖ у шахрайстві з трансферами трьох футболістів – L’Équipe

Марко Верратті у ПСЖ
Фото: Depositphotos

У літнє трансферне вікно французький Парі Сен-Жермен заробив €80 млн від продажу угод футболістів Марко Верраті, Адбу Діалло та Юліана Дракслера до клубів Катару.

Французька газета L’Équipe стверджує, що ці угоди розслідуватимуться з боку УЄФА на предмет ймовірного шахрайства.

Повідомляється, що організація прагне з’ясувати, чи не призвели “тісні стосунки” між клубами-покупцями та ПСЖ до завищення трансферних платежів.

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Якщо факт шахрайства буде доведено, то виручені кошти від продажу можуть бути виведені з рахунків клубу, що може призвести до подальших проблем з фінансовим феєр-плей.

У коментарі виданню AS у клубі заявили, що “у футболі існують безліч випадків проєктів володіння декількома клубами, які не мають жодних наслідків”.

Французька сторона також стверджує, що продаж Верратті, Діалло і Дракслера був проведений абсолютно законно і прозоро. Після переходу італійського хавбека до Аль-Арабі вони стверджували, що отримали більш вигідну пропозицію від клубу з Саудівської Аравії, але Верратті все одно перейшов до катарського клубу.

Зв’язки ПСЖ з Катаром

Між країною Перської затоки та ПСЖ існує безліч зв’язків. Експерти з питання фінансового феєр-плей проаналізують, чи пов’язані якимось чином інвестиційні фонди, які володіють різними клубами, що беруть участь у трансферах.

Єдиним власником ПСЖ є Qatar Sports Investments, інвестиційний фонд, що підтримується урядом Катару, а колишній спортивний директор клубу Антеро Енріке, який зіграв ключову роль у підписанні Кіліаном Мбаппе нового контракту у 2022 році, зараз обіймає ту ж посаду в Катарській лізі зірок, в якій тепер гратимуть Верратті, Діалло та Дракслер.

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Джерело: L’Equipe, AS
Катар, ПСЖ, Футбол, шахрайство
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