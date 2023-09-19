УЄФА підозрює ПСЖ у шахрайстві з трансферами трьох футболістів – L’Équipe

У літнє трансферне вікно французький Парі Сен-Жермен заробив €80 млн від продажу угод футболістів Марко Верраті, Адбу Діалло та Юліана Дракслера до клубів Катару.

Французька газета L’Équipe стверджує, що ці угоди розслідуватимуться з боку УЄФА на предмет ймовірного шахрайства.

Повідомляється, що організація прагне з’ясувати, чи не призвели “тісні стосунки” між клубами-покупцями та ПСЖ до завищення трансферних платежів.

Зараз дивляться

Як УЄФА може покарати ПСЖ?

Якщо факт шахрайства буде доведено, то виручені кошти від продажу можуть бути виведені з рахунків клубу, що може призвести до подальших проблем з фінансовим феєр-плей.

У коментарі виданню AS у клубі заявили, що “у футболі існують безліч випадків проєктів володіння декількома клубами, які не мають жодних наслідків”.

Italian international Marco Verratti features in Al Arabi club’s training for the first time #ExpoStarsLeague pic.twitter.com/1yrM7yPx8D — Qatar Stars League (@QSL_EN) September 17, 2023

Французька сторона також стверджує, що продаж Верратті, Діалло і Дракслера був проведений абсолютно законно і прозоро. Після переходу італійського хавбека до Аль-Арабі вони стверджували, що отримали більш вигідну пропозицію від клубу з Саудівської Аравії, але Верратті все одно перейшов до катарського клубу.

Зв’язки ПСЖ з Катаром

Між країною Перської затоки та ПСЖ існує безліч зв’язків. Експерти з питання фінансового феєр-плей проаналізують, чи пов’язані якимось чином інвестиційні фонди, які володіють різними клубами, що беруть участь у трансферах.

Єдиним власником ПСЖ є Qatar Sports Investments, інвестиційний фонд, що підтримується урядом Катару, а колишній спортивний директор клубу Антеро Енріке, який зіграв ключову роль у підписанні Кіліаном Мбаппе нового контракту у 2022 році, зараз обіймає ту ж посаду в Катарській лізі зірок, в якій тепер гратимуть Верратті, Діалло та Дракслер.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.