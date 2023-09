УЄФА підозрює ПСЖ у шахрайстві з трансферами трьох футболістів – L’Équipe

У літнє трансферне вікно французький Парі Сен-Жермен заробив €80 млн від продажу угод футболістів Марко Верраті, Адбу Діалло та Юліана Дракслера до клубів Катару.

Французька газета L’Équipe стверджує, що ці угоди розслідуватимуться з боку УЄФА на предмет ймовірного шахрайства.

Повідомляється, що організація прагне з’ясувати, чи не призвели “тісні стосунки” між клубами-покупцями та ПСЖ до завищення трансферних платежів.

Якщо факт шахрайства буде доведено, то виручені кошти від продажу можуть бути виведені з рахунків клубу, що може призвести до подальших проблем з фінансовим феєр-плей.

У коментарі виданню AS у клубі заявили, що “у футболі існують безліч випадків проєктів володіння декількома клубами, які не мають жодних наслідків”.

Italian international Marco Verratti features in Al Arabi club’s training for the first time #ExpoStarsLeague pic.twitter.com/1yrM7yPx8D

— Qatar Stars League (@QSL_EN) September 17, 2023