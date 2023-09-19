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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Зоря – Гент: де дивитися матч Ліги конференцій і прогноз букмекерів

тренування ФК Зоря
Фото: ФК Зоря

Зоря зустрінеться з бельгійським Гентом у матчі першого туру групового етапу Ліги конференцій сезону-2023/24. Гра відбудеться 21 вересня у Любліні на однойменній арені.

Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Де дивитися Зоря – Гент

Уболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі на платформі Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт, які входять до пакету Максимальний.

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Прогноз букмекерів на гру Зоря – Гент

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Гейна Вангазебрука. На перемогу буйволів приймають ставки з коефіцієнтом 1.46. Успіх українського клубу оцінюють у 8.30. Нічийний результат зустрічі в основний час – 5.00.

На те, що обидві команди відзначаться у матчі, пропонують коефіцієнт 1.97.

Матч довірили обслуговувати італійській бригаді арбітрів на чолі з Даніеле Кіффі. Йому допомагатимуть: Давіде Імперіале та Марко Бресмес. Четвертий арбітр – Лівіо Марінеллі.

За систему VAR відповідатиме Паоло Валері, асистуватиме йому Маттео Гарільйо.

Для команд це буде перша очна зустріч в історії. Нагадаємо, жереб відправив луганську Зорю до квартету B, куди окрім Гента також потрапили ісландський Брейдаблік та ізраїльський Маккабі Тель-Авів.

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Гент, Ліга конференцій, ФК Зоря, Футбол
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