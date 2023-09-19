Зоря – Гент: де дивитися матч Ліги конференцій і прогноз букмекерів
Зоря зустрінеться з бельгійським Гентом у матчі першого туру групового етапу Ліги конференцій сезону-2023/24. Гра відбудеться 21 вересня у Любліні на однойменній арені.
Початок матчу – о 22:00 за київським часом.
Де дивитися Зоря – Гент
Уболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі на платформі Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт, які входять до пакету Максимальний.
Прогноз букмекерів на гру Зоря – Гент
На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Гейна Вангазебрука. На перемогу буйволів приймають ставки з коефіцієнтом 1.46. Успіх українського клубу оцінюють у 8.30. Нічийний результат зустрічі в основний час – 5.00.
На те, що обидві команди відзначаться у матчі, пропонують коефіцієнт 1.97.
Матч довірили обслуговувати італійській бригаді арбітрів на чолі з Даніеле Кіффі. Йому допомагатимуть: Давіде Імперіале та Марко Бресмес. Четвертий арбітр – Лівіо Марінеллі.
За систему VAR відповідатиме Паоло Валері, асистуватиме йому Маттео Гарільйо.
Для команд це буде перша очна зустріч в історії. Нагадаємо, жереб відправив луганську Зорю до квартету B, куди окрім Гента також потрапили ісландський Брейдаблік та ізраїльський Маккабі Тель-Авів.
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Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю і це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресорки в її нинішньому вигляді, з жагою вбивати та імперськими амбіціями, означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко