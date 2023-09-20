Бій за вакантний пояс за найбільший гонорар: Ломаченко відмовився від бою зі Стівенсоном

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко не захотів битися із американцем Шакуром Стівенсоном, попри те, що українцеві пропонували найбільший гонорар у кар’єрі.

Про це американець розповів у нещодавньому випуску програми Million Dollaz Worth of Game, повідомляє Boxing Social.

За його словами, Василь відмовився з ним битися за титул чемпіона світу за версією WBC в легкій вазі.

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— Ломаченку запропонували найбільші гроші в його кар’єрі за бій зі мною. Чому б не битися зі мною? Під кінець своєї кар’єри, чому б не взяти найбільші гроші за бій, в одному з найбільших боїв в боксі? Чому б ні? – сказав Стівенсон.

Після інформації про те, що колишній суперник Ломаченка Девін Хейні змінив вагову категорію, WBC мала намір призначити Стівенсону та Ломаченку бій за пояс, який незабаром стане вакантним.

Однак команда Ломаченка оголосила, що він не вийде на бій і що боксер планує зробити перерву у спорті після поразки від Хейні у травні.

Після цього WBC призначила Стівенсону бій з американцем Френком Мартіном, але і він, і його команда незабаром відмовилися від участі в поєдинку. У підсумку, Стівенсон битиметься проти домініканця Едвіна Де Лос Сантоса за вакантний титул. Бій запланований на 16 листопада.

26-річний Шакур Стівенсон вважається непереможним. У профі він провів 20 боїв та здобув у всіх перемоги, з яких десять поєдинків завершив нокаутом суперника.

Джерело: Boxing Social

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