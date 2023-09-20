Був єдиним сином у сім’ї: на фронті загинув віцечемпіон України з муай-тай Рябенко
На війні з російськими загарбниками загинув призер чемпіонату України з тайського боксу муай-тай Єгор Рябенко.
Про страшну звістку повідомили на сайті Української федерації тайського боксу.
26-річний Рябенко служив у складі полку Азов та, зі слів побратимів, виконував завдання зі стримування загарбників на Луганському напрямку.
Захисник загинув 16 вересня під час виконання бойового завдання. Коли він з побратимами перебував на позиції, то потрапив під обстріл.
— На жаль, один зі снарядів влучив у місце розташування хлопців, внаслідок чого всі четверо захисників загинули, – йдеться у повідомленні.
Єгор Рябенко народився 17 грудня 1996 року та був єдиним сином у сім’ї. Він був вихованцем позашкільного навчального закладу Міського Палацу дитячої та юнацької творчості та спортивного клубу Прайд.
Рябенко ставав чемпіоном Запорізької області з муай-тай та вигравав срібло чемпіонату України у 2020 році. Крім того, з 2019 року він був суддею в Запорізькій області у цьому виді спорту.
Джерело: Українська федерація тайського боксу муай-тай
Фото: Alya Ameli
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