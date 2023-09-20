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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Мессі передав свою ігрову футболку збірної Аргентини у фонд United24

Ліонель Мессі
Фото: Depositphotos

Чемпіон світу з футболу у складі збірної Аргентини Ліонель Мессі передав свою ігрову футболку альбіселесте до фонду United24.

Про це розповів його партнер по команді Інтер Маямі, українець Сергій Кривцов в інтерв’ю Sportarena.

— Знаю, що Лео (Мессі, – Ред.) вже передав свою ігрову футболку зі збірної Аргентини до фонду United24. Розмовляв із Серхіо (Бускетсом, – Ред.). Звісно, немає такого, що вони просять мене показати якесь відео з передової чи танкові бої. Розпитують про ситуацію, усі співчувають, – розповів Кривцов.

За словами захисника збірної України, коли він вперше побачив Девіда Бекхема, який є президентом клубу Інтер Маямі, то подякував йому, “що він одним із перших серед світових зірок показав, що в Україні війна”.

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— Він відповів: Ми маємо це робити. Якоїсь тривалої розмови не було: Як справи? Як сім’я? Коли мене спитали хлопці, як Бекхем, сказав: Дуже красивий. Він завжди працює у фітнес-залі на базі, коли приїжджає, стежить за собою. Не знаю, де він бере мотивацію. Але їхня пара – Девід та Вікторія – як з обкладинки журналу, – сказав футболіст.

32-річний Сергій Кривцов грає за американський клуб із січня 2023 року. Відтоді він провів 31 матч за клуб у всіх турнірах, відзначившись одним голом та одним асистом.

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Джерело: Sportarena

Збірна Аргентини, Ліонель Мессі, Україна, Футбол
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