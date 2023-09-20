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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Реал навіть не у трійці: штучний інтелект визначив майбутнього переможця ЛЧ

Реал навіть не у трійці: штучний інтелект визначив майбутнього переможця ЛЧ
Фото: Getty Images

Спортивні аналітики з компанії Opta за допомогою штучного інтелекту визначили головних фаворитів на перемогу у поточному розіграші Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

Видання The Analyst зазначає, що останній сезон у нинішньому форматі головного клубного футбольного турніру Європи обіцяє видатися захопливим.

Найскладнішим на груповій стадії, на думку Opta Power Rankings, видається квартет F, куди потрапили ПСЖ, Мілан, Ньюкасл Юнайтед і Боруссія Дортмунд.

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Фаворитом всього розіграшу суперкомп’ютер назвав чинного чемпіона турніру – англійський Манчестер Сіті. Його шанс на перемогу оцінюється у 38,9%. До трійки фаворитів також потрапили мюнхенська Баварія (10,9%) та лондонський Арсенал (8,7%).

Мадридський Реал у рейтингу йде лише четвертим, а його ймовірний успіх оцінюється у 6%. Перемогу міланського Інтера у турнірі оцінюють у 5,6%.

Хто виграє Лігу чемпіонів у 2024 році – ШІ назвав фаворита

Фото: Opta Analyst

До першої десятки фаворитів ШІ зарахував також італійський Наполі (4,5%), німецький РБ Лейпциг (3,8%), англійський Манчестер Юнайтед (3,3%), каталонську Барселона (3,2%) та мадридський Атлетіко (2,4%).

Єдиний представник України у поточному розіграші ЛЧ, донецький Шахтар, у прогнозах Opta не згадується.

У першому турі групового етапу Ліги чемпіонів гірники поступилися португальському Порту з рахунком 1:2. Наступна гра української команди у єврокубку запланована на 4 жовтня проти бельгійського Антверпена.

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Джерело: The Analyst

Арсенал, Баварія, Ліга чемпіонів, Манчестер Сіті, Футбол, Штучний інтелект
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