Від сліз розпачу до радості: Роналду здійснив мрію юного вболівальника
Португальський футболіст саудівського Аль-Насра Криштіану Роналду напередодні матчу Ліги чемпіонів АФК проти іранського Персеполіса зустрівся з юним вболівальником у готелі.
Коли Аль-Наср зі своєю головною зіркою прибув до Тегерану, на них чекав натовп вболівальників.
Серед них був маленький хлопчик на ім’я Адріан, який відчайдушно хотів зустрітися зі своїм кумиром і почав плакати, бо не міг цього зробити.
Хлопчика, у момент, коли він плакав, показали на телебаченні. Це відео стало вірусним у мережі, після чого клуб організував для дитини сюрприз.
Heartwarming moment in Iran :
A young boy’s dream came true as Cristiano Ronaldo granted his wish to meet before his match in the AFC tomorrow! pic.twitter.com/lVdH2w2pOs
— Total Randomness (@totalrondom) September 18, 2023
Вони запросили його до готелю та відвели до Роналду, де гравець зустрівся з юним шанувальником.
— Привіт! Як справи? У тебе все добре? Обійми мене! – сказав Роналду, коли хлопчик увійшов до кімнати.
Португалець сфотографувався з дитиною та подарував йому футболку зі своїм автографом. Хлопчик був помітно схвильований та наляканий, але, ймовірно, запам’ятає на все життя цю зустріч.
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Сама гра відбулася за зачиненими дверима на 100 тис. стадіоні Азаді через заборону АФК щодо умов ліцензування. Аль-Наср здобув перемогу над Персеполісом з рахунком 2:0. Один з голів у власні ворота забив Есмаїліфар, а інший гравець саудівського клубу Аль-Нахлі.
У Лізі чемпіонів АФК команда Роналду потрапила в одну групу також з катарським Аль-Духаїлем та таджицьким Істіклолом.
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