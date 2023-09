Від сліз розпачу до радості: Роналду здійснив мрію юного вболівальника

Португальський футболіст саудівського Аль-Насра Криштіану Роналду напередодні матчу Ліги чемпіонів АФК проти іранського Персеполіса зустрівся з юним вболівальником у готелі.

Коли Аль-Наср зі своєю головною зіркою прибув до Тегерану, на них чекав натовп вболівальників.

Серед них був маленький хлопчик на ім’я Адріан, який відчайдушно хотів зустрітися зі своїм кумиром і почав плакати, бо не міг цього зробити.

Хлопчика, у момент, коли він плакав, показали на телебаченні. Це відео стало вірусним у мережі, після чого клуб організував для дитини сюрприз.

