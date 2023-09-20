Від сліз розпачу до радості: Роналду здійснив мрію юного вболівальника

Португальський футболіст саудівського Аль-Насра Криштіану Роналду напередодні матчу Ліги чемпіонів АФК проти іранського Персеполіса зустрівся з юним вболівальником у готелі.

Коли Аль-Наср зі своєю головною зіркою прибув до Тегерану, на них чекав натовп вболівальників.

Серед них був маленький хлопчик на ім’я Адріан, який відчайдушно хотів зустрітися зі своїм кумиром і почав плакати, бо не міг цього зробити.

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Хлопчика, у момент, коли він плакав, показали на телебаченні. Це відео стало вірусним у мережі, після чого клуб організував для дитини сюрприз.

Heartwarming moment in Iran :

A young boy’s dream came true as Cristiano Ronaldo granted his wish to meet before his match in the AFC tomorrow! pic.twitter.com/lVdH2w2pOs — Total Randomness (@totalrondom) September 18, 2023

Вони запросили його до готелю та відвели до Роналду, де гравець зустрівся з юним шанувальником.

— Привіт! Як справи? У тебе все добре? Обійми мене! – сказав Роналду, коли хлопчик увійшов до кімнати.

Португалець сфотографувався з дитиною та подарував йому футболку зі своїм автографом. Хлопчик був помітно схвильований та наляканий, але, ймовірно, запам’ятає на все життя цю зустріч.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений نادي النصر السعودي (@alnassr)

Сама гра відбулася за зачиненими дверима на 100 тис. стадіоні Азаді через заборону АФК щодо умов ліцензування. Аль-Наср здобув перемогу над Персеполісом з рахунком 2:0. Один з голів у власні ворота забив Есмаїліфар, а інший гравець саудівського клубу Аль-Нахлі.

У Лізі чемпіонів АФК команда Роналду потрапила в одну групу також з катарським Аль-Духаїлем та таджицьким Істіклолом.

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