Україну покарали частковим закриттям трибун на наступний матч відбору Євро-2024 з футболу проти Північної Македонії.

Таке рішення УЄФА ухвалила через “расизм” від українських вболівальників на матчах проти Англії та Італії, що відбувся у вересні.

Матч Україна – Північна Македонія, під час якого на стадіоні має бути щонайменше 5 тис. закритих місць, пройде 14 жовтня у Празі.

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Крім того, Українську асоціацію футболу (УАФ) оштрафували на €20 тис., а також заборонили їй продавати квитки вболівальникам на наступний виїзний поєдинок. Окремо УАФ оштрафовано за феєрверки (€5 тис.) та блокування проходів (€8 тис.).

Наступну ж виїзну гру підопічні Сергія Реброва проведуть 17 жовтня проти Мальти.

До завершення кваліфікації Євро-2024 Україна ще зіграє номінально домашній поєдинок проти Італії, проте поки немає інформації, на якому стадіоні пройде матч.

Джерело : УЄФА

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