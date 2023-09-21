Україну покарали частковим закриттям трибун на наступний матч відбору Євро-2024 з футболу
Україну покарали частковим закриттям трибун на наступний матч відбору Євро-2024 з футболу проти Північної Македонії.
Таке рішення УЄФА ухвалила через “расизм” від українських вболівальників на матчах проти Англії та Італії, що відбувся у вересні.
Матч Україна – Північна Македонія, під час якого на стадіоні має бути щонайменше 5 тис. закритих місць, пройде 14 жовтня у Празі.
Крім того, Українську асоціацію футболу (УАФ) оштрафували на €20 тис., а також заборонили їй продавати квитки вболівальникам на наступний виїзний поєдинок. Окремо УАФ оштрафовано за феєрверки (€5 тис.) та блокування проходів (€8 тис.).
Наступну ж виїзну гру підопічні Сергія Реброва проведуть 17 жовтня проти Мальти.
До завершення кваліфікації Євро-2024 Україна ще зіграє номінально домашній поєдинок проти Італії, проте поки немає інформації, на якому стадіоні пройде матч.
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Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко