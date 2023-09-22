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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Українка Ус здобула путівку на Олімпіаду-2024 у веслувальному слаломі

Вікторія Ус
Фото: Getty Images

Українка Вікторія Ус здобула путівку у веслувальному слаломі на Олімпійські ігри-2024 у Парижі під час чемпіонату світу у Лі Веллі (Велика Британія).

Це перша олімпійська ліцензія для України у цьому виді спорту та загалом 32-га серед усіх видів спорту.

Для того щоб здобути ліцензію на Ігри-2024, необхідно було потрапити до дванадцяти найкращих на чемпіонаті світу. Втім, один НОК міг претендувати на змаганнях максимум на одну квоту. Ліцензія дозволяє спортсменці виступити на Олімпіаді у всіх дисциплінах.

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Українка була серед 30 учасниць та у півфіналі фінішувала з 13-м результатом, подолавши дистанцію за 117.58 секунд. До фіналу вона не пройшла, адже туди кваліфікувалася десятка найкращих, але завдяки двом британкам у першій дванадцятці вона здобула ліцензію на Ігри.

Ліцензія у слаломі є неіменною, що означає, що Україну на Іграх може представити будь-яка спортсменка за рішенням федерації.

На Олімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро Ус пройшла до півфіналу в байдарці-одиночці, а у 2020-му році у Пекіні фінішувала у першій вісімці на байдарці та каное.

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Джерело: НОК
Олімпійські ігри, Чемпіонат світу
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