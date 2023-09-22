Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Як перевести кошти з мобільного рахунку на банківську картку – інструкція
Терміново
У Дрогобичі – три прильоти: куди влучили російські ракети
Терміново
РФ атакувала Львів дронами Shahed. Є влучання у промислові склади, є поранений та загиблий
У ТЦК на Львівщині військовий з пістолетом жорстоко побив чоловіка: ДБР почало розслідування
Герой України посмертно: виплати та кому можуть присвоїти звання – пояснює експерт
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Збірну Німеччини з футболу очолив екстренер Баварії

Юліан Нагельсманн
Фото: Depositphotos

Юліан Нагельсманн став новим головним тренером збірної Німеччини з футболу. Фахівець підписав угоду з Німецьким футбольним союзом (DFB) до липня 2024 року.

36-річний Нагельсманн змінив на цій посаді Ганса-Дітера Фліка, якого звільнили після низки незадовільних результатів, кульмінацією яких став розгром у товариській грі від Японії.

Очікується, що Нагельсманн працюватиме з бунденстім під час домашнього чемпіонату Європи-2024 у Німеччині.

Зараз дивляться

— Ми проводимо чемпіонат Європи у власній країні. Це щось особливе – те, що трапляється раз на кілька десятиліть. У мене є величезне бажання прийняти цей виклик, – сказав новоспечений тренер національної команди Німеччини.

Нагельсманн був безробітним відтоді, як його звільнили з мюнхенської Баварії у березні 2023 року після понад двох років на посаді коуча.

Збірна Німеччини під керівництвом нового тренера проведе першу гру проти команди США у Коннектикуті 14 жовтня, а через три дні зустрінеться зі збірною Мексики у Філадельфії.

Найближчий чемпіонат Європи з футболу відбудеться у Німеччині з 14 червня до 14 липня 2024 року.

Читайте також
Відомо, де збірна України прийме Північну Македонію у матчі відбору на Євро-2024
збірна України

Джерело: DFB

Збірна Німеччини, Футбол, Чемпіонат Європи
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Зоря порушила регламент УЄФА у матчі Ліги конференцій: чи можуть покарати клуб
ФК Зоря
Такий вигляд має “русскій мір”: український клуб показав світлини стадіону після окупації
Фк кристал
Чехія обійшла Україну в таблиці коефіцієнтів УЄФА: на якому ми місці
Фк Зоря
Зоря взяла очки у матчі з Гентом у Лізі конференцій
Зоря - Гент
Україну покарали частковим закриттям трибун на наступний матч відбору Євро-2024 з футболу
Збірну Німеччини з футболу очолив екстренер Баварії

Завантаження

Ігри
Відео
Його викрали: батько бранця Самбірського ТЦК розповів нові деталі

Двох співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки Самбора на Львівщині затримали слідчі Державного бюро розслідувань. Їх підозрюють у незаконному утриманні та побитті чоловіка.

Оксана Ясницька
ЗСУ прорвали головну лінію оборони окупантів | База від Єрмака! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Збірну Німеччини з футболу очолив екстренер Баварії
Офіцер здавав тепловізори в ломбард | Міненерго прогнозує блекаути! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Збірну Німеччини з футболу очолив екстренер Баварії
Експорт пального в РФ — всьо! Збитки ракетного удару 21.09.2023 | Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Збірну Німеччини з футболу очолив екстренер Баварії
ДНК для свекрухи та історія хлопчика, який ледь не втратив життя! Новини Факти ICTV за 22.09.2023
Збірну Німеччини з футболу очолив екстренер Баварії
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь