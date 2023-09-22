Збірну Німеччини з футболу очолив екстренер Баварії
Юліан Нагельсманн став новим головним тренером збірної Німеччини з футболу. Фахівець підписав угоду з Німецьким футбольним союзом (DFB) до липня 2024 року.
36-річний Нагельсманн змінив на цій посаді Ганса-Дітера Фліка, якого звільнили після низки незадовільних результатів, кульмінацією яких став розгром у товариській грі від Японії.
Очікується, що Нагельсманн працюватиме з бунденстім під час домашнього чемпіонату Європи-2024 у Німеччині.
— Ми проводимо чемпіонат Європи у власній країні. Це щось особливе – те, що трапляється раз на кілька десятиліть. У мене є величезне бажання прийняти цей виклик, – сказав новоспечений тренер національної команди Німеччини.
Нагельсманн був безробітним відтоді, як його звільнили з мюнхенської Баварії у березні 2023 року після понад двох років на посаді коуча.
Збірна Німеччини під керівництвом нового тренера проведе першу гру проти команди США у Коннектикуті 14 жовтня, а через три дні зустрінеться зі збірною Мексики у Філадельфії.
Найближчий чемпіонат Європи з футболу відбудеться у Німеччині з 14 червня до 14 липня 2024 року.
Джерело: DFB
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