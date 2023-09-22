Збірну Німеччини з футболу очолив екстренер Баварії

Юліан Нагельсманн став новим головним тренером збірної Німеччини з футболу. Фахівець підписав угоду з Німецьким футбольним союзом (DFB) до липня 2024 року.

36-річний Нагельсманн змінив на цій посаді Ганса-Дітера Фліка, якого звільнили після низки незадовільних результатів, кульмінацією яких став розгром у товариській грі від Японії.

Очікується, що Нагельсманн працюватиме з бунденстім під час домашнього чемпіонату Європи-2024 у Німеччині.

Зараз дивляться

— Ми проводимо чемпіонат Європи у власній країні. Це щось особливе – те, що трапляється раз на кілька десятиліть. У мене є величезне бажання прийняти цей виклик, – сказав новоспечений тренер національної команди Німеччини.

Нагельсманн був безробітним відтоді, як його звільнили з мюнхенської Баварії у березні 2023 року після понад двох років на посаді коуча.

Збірна Німеччини під керівництвом нового тренера проведе першу гру проти команди США у Коннектикуті 14 жовтня, а через три дні зустрінеться зі збірною Мексики у Філадельфії.

Найближчий чемпіонат Європи з футболу відбудеться у Німеччині з 14 червня до 14 липня 2024 року.

Джерело: DFB

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.