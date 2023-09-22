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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Зоря порушила регламент УЄФА у матчі Ліги конференцій: чи можуть покарати клуб

ФК Зоря
Фото: ФК Зоря

Під час першого туру групового етапу Ліги конференцій луганська Зоря порушила регламент УЄФА. Це сталося у матчі проти бельгійського Гента, який завершився нічиєю 1:1.

Річ у тім, що футболісти українського клубу провели матч без офіційних нашивок турніру на рукаві, які, за регламентом УЄФА, є обов’язковими.

— Від стадії групового етапу нашивка Ліги конференцій УЄФА має бути на вільній зоні правого рукава футболки. Це положення стосується всіх клубів, окрім володаря титулу. Значок Ліги конференцій УЄФА не можна використовувати в будь-якому іншому змаганні або на будь-якій попередній стадії змагання, – йдеться на сайті організації.

Директор команди Ігор Гуць розповів, що Зоря уникне технічної поразки попри порушення правил турніру.

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Як повідомляє ТаТоТаке, він розповів, що перед стартом турніру УЄФА надсилає кожній команді-учасниці обов’язковий брендований набір – м’ячі, манішки чотирьох кольорів, питні пляшки, лікарські сумки з логотипами організації та турніру. Однак, Зоря отримала все крім шевронів.

За його словами, менеджмент клубу перед поєдинком вів переписку з УЄФА. А делегат організації, який прибув до Любліна на гру, додатково проінформував організацію про ситуацію, що склалася. Однак, УЄФА так і не відправив вчасно нашивки.

— У підсумку ми чітко виклали деталі у відповідному рапорті, і в УЄФА добре знають: провини нашого клубу в цьому немає. Тож хочу заспокоїти всіх уболівальників Зорі: ніхто не відбере в команди заслужено зароблене очко, – додав він.

Матч першого туру Ліги конференцій між Зорею та Гентом завершився нічиєю з рахунком 1:1. Єдиний гол за луганський клуб забив Едуардо Герреро. Також у квартеті разом із українським та бельгійським клубом грають ізраїльський Маккабі Тель-Авів та ісландський Брейдаблік.

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Ліга конференцій, УЄФА, ФК Зоря, Футбол
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