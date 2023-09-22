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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Зоря взяла очки у матчі з Гентом у Лізі конференцій

Зоря - Гент
Фото: Getty Images

Луганська Зоря з нічиєї проти бельгійського Гента стартувала у розіграші Ліги конференцій сезону-2023/24. У матчі у Любліні на однойменній арені команди зіграли з рахунком 1:1.

У першому таймі зустрічі команди на двох завдали лише одного удару у площину воріт. Англійський хавбек Гента Арчі Браун небезпечно пробив по воротах, але з його ударом впорався Микита Тубраєвський.

У другому таймі Зоря могла першою відкривати рахунок, але Едуардо Герреро пробив поруч зі стійкою. Натомість на 67-1 хвилині зустрічі номінальні гості змогли змінити рахунок на табло на свою користь після точного удару Уго Кейперса, який замкнув простріл від партнера з флангу.

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Перевага бельгійського клубу протрималася три хвилини – паритет у матчі відновив Герреро, який без шансів для голкіпера пробив у нижній кут воріт.

На 83-й хвилині Кейперс намагався знову вивести свою команду вперед, але влучив у стійку. Зоря ж решту часу змогла стримати тиск з боку опонентів та заробила перше очко.

У паралельному матчі квартету B ізраїльський Маккабі Тель-Авів обіграв ісландський Брейдаблік з рахунком 3:2.

Після першого туру Маккабі посідає першу сходинку у турнірній таблиці, маючи в активі три очки. Слідом йдуть Гент та Зоря, які мають по одному очку, та ісландський клуб (нуль очок). У наступному турі групового етапу Ліги конференцій український клуб на виїзді зіграє з Брейдабліком.

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Гент, Ліга конференцій, ФК Зоря, Футбол
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