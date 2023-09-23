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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Срібний призер Олімпіади Насібов залишився без медалі ЧС з боротьби

Парвіз Насібов
Фото: НОК

Срібний призер Олімпійських ігор у Токіо Парвіз Насібов поступився у стартовому поєдинку на чемпіонаті світу з боротьби, що триває у сербському Белграді.

Представник греко-римського стилю зазнав поразки в 1/16 фіналу від турецького борця Мурата Фірату з рахунком 1:8.

Насібов виступав у ваговій категорії до 67 кілограмів.

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Український борець ще мав шанси потрапити до втішних поєдинків, якби Фірат вийшов до фіналу, проте турок програв у наступному раунді.

Також зазнав поразки в 1/8 фіналу олімпійський чемпіон Жан Беленюк, поступившись у вазі до 87 кг лідеру посіву з Туреччини Алі Дженгізу – 1:3.

Але оскільки опонент Беленюка вийшов до фіналу змагань, українець отримав шанс поборотися за бронзову медаль змагань, а також за олімпійську ліцензію.

Напередодні четверту для України медаль на ЧС-2023 з боротьби у Белграді здобув Ярослав Фільчаков. Представник греко-римського стилю у вазі до 82 кг виборов бронзу.

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Боротьба, Жан Беленюк, Чемпіонат світу
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