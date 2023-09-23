Срібний призер Олімпіади Насібов залишився без медалі ЧС з боротьби
Срібний призер Олімпійських ігор у Токіо Парвіз Насібов поступився у стартовому поєдинку на чемпіонаті світу з боротьби, що триває у сербському Белграді.
Представник греко-римського стилю зазнав поразки в 1/16 фіналу від турецького борця Мурата Фірату з рахунком 1:8.
Насібов виступав у ваговій категорії до 67 кілограмів.
Український борець ще мав шанси потрапити до втішних поєдинків, якби Фірат вийшов до фіналу, проте турок програв у наступному раунді.
Також зазнав поразки в 1/8 фіналу олімпійський чемпіон Жан Беленюк, поступившись у вазі до 87 кг лідеру посіву з Туреччини Алі Дженгізу – 1:3.
Але оскільки опонент Беленюка вийшов до фіналу змагань, українець отримав шанс поборотися за бронзову медаль змагань, а також за олімпійську ліцензію.
Напередодні четверту для України медаль на ЧС-2023 з боротьби у Белграді здобув Ярослав Фільчаков. Представник греко-римського стилю у вазі до 82 кг виборов бронзу.
Завантаження