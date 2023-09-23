Я ще багато чого можу: 38-річний Роналду розповів, коли буде готовий закінчити кар’єру

Футболіст збірної Португалії та саудівського Аль-Насра Криштіану Роналду розповів, коли буде готовий повісити бутси на цвях.

За словами форварда, він продовжуватиме грати, поки його ноги “не скажуть: Криштіану, досить”.

Його коментар оприлюднив футбольний інсайдер Фабріціо Романо у соціальній мережі X (колишній Twitter).

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– Кажуть, що Роналду закінчив… але це неправда. Я продовжуватиму грати, поки мої ноги не скажуть: Кріштіану, досить. Я ще багато чого можу. Я все ще люблю футбол і забивати голи. Я все ще люблю перемагати. Вони кажуть, що я закінчив, але я все ще доводжу, що це не так, – сказав Роналду.

38-річний Криштіану Роналду перейшов до саудівського Аль-Насра у грудні 2022 року. Його угода з клубом розрахована до літа 2024 року.

У поточному сезоні португалець відзначився у чемпіонаті Саудівської Аравії з футболу дев’ятьма голами та чотирма асистами. Роналду зараз є лідером бомбардирських перегонів.

Джерело: Фабріціо Романо

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