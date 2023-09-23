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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Жирона обіграла Мальорку з голом Довбика та піднялася на першу сходинку турнірки

Артем Довбик
Фото: Getty Images

Іспанська Жирона здобула п’яту поспіль перемогу в іспанській Ла Лізі, здолавши на своєму полі Мальорку у межах шостого туру. Гра на стадіоні Естаді Монтіліві завершилася з рахунком 5:3.

Господарі пропустили на старті зустрічі з пенальті. Одинадцятиметровий удар у ворота Жирони призначили за гру рукою українця Віктора Циганкова у власному штрафному. Пенальті успішно реалізував Ведат Мурікі, розвівши м’яча та голкіпера по різних кутах воріт.

У середині першого тайму господарі поля відіграли м’яч після удару Давіда Лопеса, а згодом вийшли вперед завдяки реалізованому пенальті Артемом Довбиком. Цей гол став другим для українця у футболці іспанського клубу.

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До перерви жиродинці відзначилися ще двічі, довівши рахунок до розгромного після голів Івана Мартіна та Янхеля Еррери.

На старті другої половини матчу Довбик асистував Савіо, який забив п’ятий гол Жирони у матчі. Незабаром після цього Циганков та Довбик пішли відпочивати, а у Мальорки наприкінці гри дублем відзначився Абдон Пратс, який вийшов на заміну.

Відео огляд матчу Жирона – Мальорка – 5:3

Перемога дозволила Жироні тимчасово посісти першу сходинку турнірної таблиці чемпіонату Іспанії. В активі підопічних іспанського фахівця Мічела зараз 16 очок після шести зіграних матчів. Слідом розташувалися Реал (15), Барселона (13) та Атлетік (13).

У наступному турі Жирона зіграє на виїзді проти Вільярреала, а Мальорка прийме Барселону.

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Артем Довбик, Віктор Циганков, Жирона, Прімера, Футбол
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