Друга ракетка України Калініна стартувала з перемоги на турнірі у Токіо

Друга ракетка України Ангеліна Калініна з упевненої перемоги стартувала на турнірі WTA 500 у японському Токіо. Призовий фонд змагань становить $780,637.

У першому колі Калініна здолала представницю США Ешлін Крюгер у двох сетах з рахунком 6:3, 6:1.

Тенісистки провели на корті одну годину та 12 хвилин, за які українка тричі подала навиліт та припустилася п’яти подвійних помилок. У її суперниці жодного ейсу та три подвійні помилки.

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У першій партії спортсменки обмінялися розіграшами, після чого Калініна першою змогла взяти подачу суперниці. Але Крюгер змогла відігратись, зробивши рахунок 3:3. Калініній у решті відрізку сету вдалося оформити ще два брейки та повести у рахунку за партіями.

Другий сет розпочався з подвійного брейку від Ангеліни, і загалом вона виграла п’ять геймів поспіль. Крюгер змогла взяти один гейм, але Калініна закрила поєдинок з другого матчболу – 6:1.

У наступному колі українка зустрінеться на корті проти французької тенісистки Каролін Гарсії, посіяної у Токіо під п’ятим номером.

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