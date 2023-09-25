Друга ракетка України Калініна стартувала з перемоги на турнірі у Токіо
Друга ракетка України Ангеліна Калініна з упевненої перемоги стартувала на турнірі WTA 500 у японському Токіо. Призовий фонд змагань становить $780,637.
У першому колі Калініна здолала представницю США Ешлін Крюгер у двох сетах з рахунком 6:3, 6:1.
Тенісистки провели на корті одну годину та 12 хвилин, за які українка тричі подала навиліт та припустилася п’яти подвійних помилок. У її суперниці жодного ейсу та три подвійні помилки.
У першій партії спортсменки обмінялися розіграшами, після чого Калініна першою змогла взяти подачу суперниці. Але Крюгер змогла відігратись, зробивши рахунок 3:3. Калініній у решті відрізку сету вдалося оформити ще два брейки та повести у рахунку за партіями.
Другий сет розпочався з подвійного брейку від Ангеліни, і загалом вона виграла п’ять геймів поспіль. Крюгер змогла взяти один гейм, але Калініна закрила поєдинок з другого матчболу – 6:1.
У наступному колі українка зустрінеться на корті проти французької тенісистки Каролін Гарсії, посіяної у Токіо під п’ятим номером.
Завантаження
Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.Олена Фроляк