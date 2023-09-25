У мене була хвороба: ексфутболіст Динамо зізнався, як за ніч програв величезну суму
Колишній футболіст київського Динамо та збірної України Олександр Алієв зізнався, що був доларовим мільйонером, та розкрив свою найбільшу зарплату за кар’єру гравця.
В інтерв’ю YouTube-каналу Ксенії Больбот він зізнався, що зарплата у Динамо та російських Локомотиві та Анжи, в яких він грав, була однаковою.
— Скрізь однаково: у Локомотиві, Динамо і Анжи. У Локомотиві трохи більше, були бонуси за ігри. У Динамо в мене була конкретна зарплата. Якби ми з Анжи не вилетіли, то в мене була б вдвічі більша зарплата. €100 тис. я отримував. Плюс були хороші преміальні. За дві гри з Валенсією була премія $45 тис., – розповів ексфутболіст.
Алієв зізнався, що гроші витрачав на казино та речі, їздив у дорогі ресторани. За його словами, не відмовляв собі ні в чому, ніколи не рахував гроші та на ціни не дивився.
— І в мене була хвороба – в автомати грав. Було, що за ніч $110 тис. програв. Міг інвестувати в бізнес, але розумів, що ці гроші пропадуть. У мене були великі квартири, одну з яких колишня дружина просто “просрала”. Усі квартири в мене були по мільйону доларів. Машин у мене було п’ять чи шість, – сказав він.
У структурі київського Динамо Алієв перебував з 2002 до 2013 рік. За біло-синіх провів 132 матчі, у яких відзначився 30 голами та 27 асистами.
Джерело: Ксенія Больбот
Скриншот: Ксенія Больбот
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