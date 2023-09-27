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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Латвія та Польща не гратимуть проти збірних Росії, попри рішення УЄФА

лого УЄФА
Фото: Depositphotos

Федерації футболу Польщі та Латвії повідомили, що не гратимуть проти російських команд, попри рішення УЄФА повернути до змагань російські юнацькі команди U-17.

У заяві Латвійської федерації футболу (ЛФФ) ідеться, що збірні країни на всіх рівнях не гратимуть проти російських команд, незалежно від місця проведення матчу або форми представництва російських спортсменів.

– Це суперечить твердій позиції ЛФФ щодо війни Росії в Україні та залишатиметься в силі до припинення бойових дій в Україні, – йдеться у заяві латвійського футбольного органу.

Федерація ще раз підтвердила, що буде єдиною з Україною та українськими партнерами у всіх наступних рішеннях. У ЛФФ додали, що повністю поважають і дотримуються процедур, викладених у законодавстві Латвії, щодо проведення таких ігор або обмежень на допуск таких спортивних команд на територію країни.

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Про рішення Польського футбольного союзу повідомив його президент Цезарій Кулеша на своїй сторінці у соцмережі X (колишній Twitter).

– Я був здивований вчорашньою заявою Виконкому УЄФА. Якщо російські збірні будуть допущені до змагань, то наші збірні не будуть проти них грати. Це єдине правильне рішення у цій ситуації, – написав він.

Федерація футболу Чехії заявила, що визначиться зі своєю позицією пізніше.

Першою про відмову грати проти команд з Росії повідомила Федерація футболу Англії. Там наголосили, що дотримуватимуться своєї позиції, згідно з якою жодна з команд Англії, юніорська чи доросла, не буде грати з національною командою, що представляє Росію.

26 вересня під час засідання Виконкому УЄФА було ухвалено рішення про допущення до змагань російських юнацьких команд віком до 17 років. Рішення їх повернути в УЄФА пояснили тим, що “дії дорослих не повинні впливати на розвиток дітей”.

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Латвія, Польща, УЄФА, Футбол
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