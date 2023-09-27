Латвія та Польща не гратимуть проти збірних Росії, попри рішення УЄФА

Федерації футболу Польщі та Латвії повідомили, що не гратимуть проти російських команд, попри рішення УЄФА повернути до змагань російські юнацькі команди U-17.

У заяві Латвійської федерації футболу (ЛФФ) ідеться, що збірні країни на всіх рівнях не гратимуть проти російських команд, незалежно від місця проведення матчу або форми представництва російських спортсменів.

– Це суперечить твердій позиції ЛФФ щодо війни Росії в Україні та залишатиметься в силі до припинення бойових дій в Україні, – йдеться у заяві латвійського футбольного органу.

Федерація ще раз підтвердила, що буде єдиною з Україною та українськими партнерами у всіх наступних рішеннях. У ЛФФ додали, що повністю поважають і дотримуються процедур, викладених у законодавстві Латвії, щодо проведення таких ігор або обмежень на допуск таких спортивних команд на територію країни.

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Про рішення Польського футбольного союзу повідомив його президент Цезарій Кулеша на своїй сторінці у соцмережі X (колишній Twitter).

– Я був здивований вчорашньою заявою Виконкому УЄФА. Якщо російські збірні будуть допущені до змагань, то наші збірні не будуть проти них грати. Це єдине правильне рішення у цій ситуації, – написав він.

Z zaskoczeniem przyjąłem wczorajsze oświadczenie Komitetu Wykonawczego UEFA. Jeśli rosyjskie drużyny narodowe zostaną dopuszczone do rozgrywek nasze reprezentacje narodowe nie będą z nimi rywalizować. To jedyna słuszna decyzja. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) September 27, 2023

Федерація футболу Чехії заявила, що визначиться зі своєю позицією пізніше.

Першою про відмову грати проти команд з Росії повідомила Федерація футболу Англії. Там наголосили, що дотримуватимуться своєї позиції, згідно з якою жодна з команд Англії, юніорська чи доросла, не буде грати з національною командою, що представляє Росію.

26 вересня під час засідання Виконкому УЄФА було ухвалено рішення про допущення до змагань російських юнацьких команд віком до 17 років. Рішення їх повернути в УЄФА пояснили тим, що “дії дорослих не повинні впливати на розвиток дітей”.

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