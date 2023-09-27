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Польща хоче стати господинею літньої Олімпіади-2036

Анджей Дуда
Фото: Офіс президента

Польща має намір подати заявку на проведення літніх Олімпійських ігор у 2036 році.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда у місті Закопане, повідомило Польське радіо.

– Я хотів би оголосити тут після консультацій, які ми провели з керівництвом Польського олімпійського комітету, з міністром спорту та його співробітниками, а також урядом, що ми маємо амбіції й намір розпочати кроки у напрямку проведення літніх Олімпійських ігор у нашій країні в 2036 році, – сказав Дуда.

За його словами, найближчими днями він особисто передасть лист щодо цього президенту Польського олімпійського комітету, який потім надішле його президенту Міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху.

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– Саме на 6 жовтня запланована зустріч голів. Тоді ж лист буде передано особисто головою Польського олімпійського комітету президентові МОК. Я впевнений, що це ефективно активізує наші зусилля, і в результаті ми отримаємо можливість прийняти літні Олімпійські ігри-2036, – зазначив він.

Президент Польщі нагадав, що країна вже має досвід успішної організації великих спортивних подій, зокрема футбольного Євро-2012 спільно з Україною.

Досі Польща лише одного разу претендувала на право проведення Олімпіади. Це була заявка на проведення зимових Ігор-2006, але члени МОК проголосували за Турин.

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Джерело: Польське радіо
Анджей Дуда, Олімпійські ігри, Польща
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