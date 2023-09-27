Польща хоче стати господинею літньої Олімпіади-2036
Польща має намір подати заявку на проведення літніх Олімпійських ігор у 2036 році.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда у місті Закопане, повідомило Польське радіо.
– Я хотів би оголосити тут після консультацій, які ми провели з керівництвом Польського олімпійського комітету, з міністром спорту та його співробітниками, а також урядом, що ми маємо амбіції й намір розпочати кроки у напрямку проведення літніх Олімпійських ігор у нашій країні в 2036 році, – сказав Дуда.
За його словами, найближчими днями він особисто передасть лист щодо цього президенту Польського олімпійського комітету, який потім надішле його президенту Міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху.
– Саме на 6 жовтня запланована зустріч голів. Тоді ж лист буде передано особисто головою Польського олімпійського комітету президентові МОК. Я впевнений, що це ефективно активізує наші зусилля, і в результаті ми отримаємо можливість прийняти літні Олімпійські ігри-2036, – зазначив він.
Президент Польщі нагадав, що країна вже має досвід успішної організації великих спортивних подій, зокрема футбольного Євро-2012 спільно з Україною.
Досі Польща лише одного разу претендувала на право проведення Олімпіади. Це була заявка на проведення зимових Ігор-2006, але члени МОК проголосували за Турин.
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко