Українка Костюк з вольової перемоги стартувала на турнірі WTA у Пекіні

Українка Марта Костюк подолала стартовий бар’єр турніру WTA 1000 у Пекіні. У першому колі змагань вона обіграла італійку Елізабетту Коччаретто.

Зустріч тривала три сети та завершилася перемогою Костюк з рахунком 1:6, 6:3, 6:4.

Тенісистки провели на корті дві години та 28 хвилин, за які Костюк не зробила жодного ейсу та припустилася дев’яти подвійних помилок. У її суперниці одна подача навиліт і стільки ж саме подвійних помилок.

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У першій партії, обмінявшись розіграшами, українка віддала три свої подачі поспіль. Другий сет Костюк розпочала з брейку. На сетболи вона вийшла вже за рахунку 5:3 на подачі суперниці та з першої спроби відновила паритет.

У вирішальній партії тенісистки на початку двічі обмінялися брейками. Ключовим став десятий гейм на подачі Коччаретто, в якому українка реалізувала свій перший матчбол.

У наступному колі Костюк зіграє з переможницею матчу між американкою Ешлін Крюгер і туніскою Онс Жабер.

В основній сітці турніру WTA 1000 у Пекіні зіграють ще три українки: Ангеліна Калініна та Леся Цуренко отримали прямі путівки, а Катерина Байндль пройшла через кваліфікацію.

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