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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Я великий фанат Усика, але він не поб’є Ф’юрі: Майк Тайсон про майбутній бій

Майк Тайсон

Легенда боксу Майк Тайсон дав перший прогноз на майбутній бій між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф’юрі у надважкій вазі. На кону поєдинку стоятимуть усі чотири пояси у цій ваговій категорії.

29 вересня було підтверджено, що бій відбудеться у Ріяді в Саудівській Аравії.

Залізний Майк вважає, що переможцем протистояння стане людина, яку назвали на його честь. Про це він сказав в інтерв’ю iFL TV.

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— Тайсон Ф’юрі (переможе, – Ред.). Він переважатиме його. Усик не зможе так довго з ним бігати, Тайсон його виснажить. Він навалиться на нього і виснажить його, а потім він буде бити його. Усик не зможе взяти титул бігом. Я великий фанат Усика, але він не поб’є Тайсона, рухаючись і бігаючи, йому доведеться врешті-решт битися, – сказав Тайсон.

У нього також запитали, в разі перемоги Ф’юрі, як довго британець зможе утримувати корону у надважкому дивізіоні, на що американець відповів:

—  Так довго, як він захоче, це може бути рік, два дні, – додав Майк Тайсон.

Бій Усик-Ф’юрі має відбутися в Ріяді. Очікується, що вечір боксу проведуть у проміжку з кінця грудня до березня 2024 року. Офіційна дата буде оголошена після бою в Ф’юрі з Френсісом Нганну, який відбудеться 28 жовтня.

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Джерело: Boxing Social

Фото: Майк Тайсон

Бокс, Майк Тайсон, Олександр Усик, Тайсон Ф'юрі
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