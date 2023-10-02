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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Насміхалися над знімком померлого від раку хлопчика: у Британії скандал через поведінку фанатів

Бредлі Ловері і Джермейн Дефо
Фото: Getty Images

Поліція Великої Британії заарештувала двох уболівальників клубу Шеффілд Венсдей, які під час матчу проти Сандерленда глузували з фанатів команди-суперника, показуючи фото померлого від раку шестирічного хлопчика Бредлі Ловері, який був шанувальником чорних котів.

Чоловіків віком 31 та 27 років затримали за підозрою у порушенні громадського порядку під час матчу у межах Чемпіоншипу.

Матч відбувся у Шеффілді 29 вересня та закінчився розгромною перемогою гостей з рахунком 3:0.

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Після гри у соціальних мережах почали поширювати фото з вболівальниками господарів поля, які, використовуючи фото померлого хлопчика, глузували з фанатів Сандерленда.

Невдовзі після арешту 27-річного вболівальника звільнили під заставу. За інформацією BBC, 31-річний чоловік визнав себе винним у порушенні громадського порядку. Прокурорка Джейд Скотт повідомила, що під час допиту в поліції він описав свою поведінку як “веселий жарт” і сказав, що йому видалося це смішним.

Матір хлопчика Джемма Лоурі заявила, що такі дії вболівальників Шеффілда не мають прощення та є зневажливими не лише щодо її сина, але й щодо інших дітей, які хворі на рак.

За словами адвоката 31-річного чоловіка, його поведінка спричинила значний резонанс та призвела до того, що він втратив роботу слюсаря-монтажника вікон.

Шеффілд Венсдей вибачився перед сім’єю Лоурі, повідомивши, що спільно з поліцією розпочав розслідування.

— Ми рішуче засуджуємо цю обурливу і вкрай сумну поведінку. Ми можемо тільки вибачитись за безсумнівне горе, заподіяне сім’ї та друзям Бредлі, – йдеться у заяві клубу.

Шестирічний Бредлі Лоурі помер у 2017 році після тривалої боротьби з онкологією. Сандерленд надавав юному фанату та його сім’ї підтримку. Хлопчик відвідував матчі клубу та збірної Англії, а ще потоваришував із ексфорвардом чорних котів Джермейном Дефо.

У грудні 2016 року йому вручили нагороду Гол місяця після того, як він реалізував пенальті перед грою Сандерленда та лондонського Челсі.

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Джерело: BBC, The Sun
Англія, Футбол
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