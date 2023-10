Насміхалися над знімком померлого від раку хлопчика: у Британії скандал через поведінку фанатів

Поліція Великої Британії заарештувала двох уболівальників клубу Шеффілд Венсдей, які під час матчу проти Сандерленда глузували з фанатів команди-суперника, показуючи фото померлого від раку шестирічного хлопчика Бредлі Ловері, який був шанувальником чорних котів.

Чоловіків віком 31 та 27 років затримали за підозрою у порушенні громадського порядку під час матчу у межах Чемпіоншипу.

Матч відбувся у Шеффілді 29 вересня та закінчився розгромною перемогою гостей з рахунком 3:0.

Після гри у соціальних мережах почали поширювати фото з вболівальниками господарів поля, які, використовуючи фото померлого хлопчика, глузували з фанатів Сандерленда.

BREAKING

Two Fans have been arrested after using an image of Bradley Lowry to mock opposition opponents

Bradley Lowry has lost his life battling cancer at a young age and has been advocating the cure for cancer. pic.twitter.com/aaH2ErzmNd

— Forberge (@forbergenews) October 1, 2023