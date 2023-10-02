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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Важко сказати, хто переможе: екссуперник Усика оцінив майбутній бій українця з Ф’юрі

Тоні Белью

Колишній суперник Олександра Усика та ексчемпіон світу у першій важкій вазі Тоні Белью прокоментував майбутній бій між українцем та британцем Тайсоном Ф’юрі за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

В інтерв’ю YouTube-каналу iFL TV він висловив думку, що циганський король має всі шанси здолати українця, але Усик може шокувати свого опонента.

— Якщо вони дійсно домовилися про об’єднання титулів, то величезна повага обом. Здається, що це правда. Одна команда весь час виразно хотіла цього бою, а інша уникала та робила все можливе, щоб його не влаштовувати. Але тепер поєдинок відбудеться. Віддаю належне їм обом. Нехай переможе найсильніший, – сказав Белью.

За його словами, якщо інформація про гонорар Ф’юрі у $200 млн виявиться правдою, то британський боксер – молодець.

Зараз дивляться

— Важко сказати, хто переможе. Але я завжди говорив, що перемогти Олександра Усика можуть тільки габарити. Проте я все ще думаю, що він досить хороший, — сказав він.

Бій Усик – Ф’юрі стане першим в історії світового боксу, на кону якого стоятимуть всі чотири пояси у надважкій вазі.

Поєдинок відбудеться в столиці Саудівської Аравії – Ріяді. Точна дата бою стане відома після нетитульного поєдинку Ф’юрі з Франсісом Нганну, який відбудеться 28 жовтня там же.

Раніше Майк Тайсон дав свій перший прогноз на бій Усик – Ф’юрі. На думку залізного Майка, переможцем протистояння стане британський боксер.

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Джерело: iFL TV

Фото: Тоні Белью

Бокс, Олександр Усик, Тайсон Ф'юрі, Тоні Белью
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