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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Брейдаблік – Зоря: де дивитися матч Ліги конференцій і прогноз букмекерів

ФК Зоря
Фото: ФК Зоря

Зоря зустрінеться з ісландським Брейдабліком у матчі другого туру групового етапу Ліги конференцій сезону-2023/24. Гра відбудеться 5 жовтня у Коупавогюрі на арені Копавогсвьоллур.

Початок матчу – о 19:45 за київським часом.

Де дивитися Брейдаблік – Зоря

Уболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі на платформі Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт, які входять до пакету Максимальний.

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Прогноз букмекерів на гру Брейдаблік – Зоря

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Валерія Кривенцова. На перемогу луганського клубу приймають ставки з коефіцієнтом 2.34. Успіх ісландського клубу оцінюють у 2.99. Нічийний результат зустрічі в основний час – 3.80.

На те, що обидві команди відзначаться у матчі, пропонують коефіцієнт 1.52.

Матч довірили обслуговувати бригаді арбітрів із Північної Македонії на чолі з Александаром Ставревим. Йому допомагатимуть Деян Костадінов і Куштрім Ліка. Четвертий арбітр – Ігор Стойчевськи.

За систему VAR відповідатиме німець Гарм Осмерс, асистуватиме йому співвітчизниця Франциска Вільдфеєр.

У першому турі Зоря зіграла внічию з бельгійським Гентом з рахунком 1:1. Паралельна гра у квартеті B завершилася перемогою ізраїльського Маккабі Тель-Авів над Брейдабліком (3:2).

Ліга конференцій, ФК Зоря, Футбол
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