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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Стартував продаж квитків на Євро-2024: як подати заявку та ціни

Євро-2024
Фото: Getty Images

Приймання заявок на квитки на футбольне Євро-2024 у Німеччині стартувало 3 жовтня і триватиме до 26 жовтня. Про це йдеться на офіційному сайті УЄФА.

За словами амбасадорки турніру Селії Шашич, зі стартом продажу квитків шанувальники футболу можуть стати частиною Євро всього за €30. Вона додала, що процес замовлення квитків дуже простий, а лотерея гарантує чесність.

Як подати заявку на квитки на Євро-2024?

Уболівальники з усього світу можуть подати заявку через офіційну квиткову платформу УЄФА за цим посиланням.

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Скільки коштують квитки?

За інформацією УЄФА, 270 тис. квитків продадуть за ціною €30, а понад мільйон коштуватимуть дешевше за €60. Ще 10 тис. квитків на фінальний матч буде реалізовано за ціною менш ніж €100.

У період із 3 до 26 жовтня УЄФА має намір реалізувати понад 1,2 млн квитків на матчі чемпіонату Європи.

ціни на квитки на Євро-2024

Фото: UEFA.com

Загалом, для вболівальників команд-учасниць турніру та просто шанувальників футболу виділять понад 80% із 2,7 млн квитків.

На скільки квитків можна подати заявку?

Один вболівальник може подати заявку не більше ніж на чотири квитки на одну гру. Крім того, одній людині будуть доступні квитки лише на один матч на день.

У всіх, хто подав заявку, будуть однакові шанси на успіх. УЄФА традиційно влаштує лотерею.

Ті, кому не поталанить у жовтневій лотереї, матимуть змогу пізніше придбати квиток. Вони будуть першими отримувати інформацію про наявність нових квитків на матчі.

Також 2 грудня після жеребкування фінальної серії у продаж надійде ще мільйон квитків. Ця партія призначена для вболівальників збірних, які стануть безпосередньо учасниками турніру. Цей слот квитків реалізовуватиметься у співпраці з національними асоціаціями.

Ще частину квитків зарезервують для вболівальників збірних, які потраплять на Євро через стикові матчі. Вони заплановані на 21 та 26 березня 2024 року.

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Джерело: УЄФА
УЄФА, Футбол, Чемпіонат Європи
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