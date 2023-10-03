Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Калинівці на Вінниччині є влучання після атаки дронів: що кажуть у міськраді
Масована атака Черкащини: РФ поцілила в промислову інфраструктуру Умані
У Києві брат із сестрою стрибнули з 24 поверху
Впали всі змонтовані прольоти: у Києві розвалився Дегтярівський міст на Шулявці
Кожен є оборонцем України: чому 1 жовтня можна вважати загальнонаціональним святом
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Знущання від УЄФА тривають: на матч Шахтаря хотіли призначити голову суддів у Росії

м'яч Ліги чемпіонів
Фото: Depositphotos

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на матч Шахтаря у Лізі чемпіонів призначив інспектором голову суддівського корпусу Російського футбольного союзу (РФС) Мілорада Мажича.

Ім’я серба було вказано серед офіційних осіб матчу Антверпен – Шахтар у межах другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Обслуговуватиме матч словенська бригада рефері на чолі з Раде Обреновичем. Його асистентами будуть: Юре Прапротник і Грега Кордеж. Четвертий арбітр призначено Славко Вінчича.

Зараз дивляться

2 жовтня на офіційному сайті УЄФА вказувалося, що Мажич даватиме оцінку діям арбітрів зі Словенії.

Антверпен – Шахтар: Мажич не буде інспектором на матчі Ліги чемпіонів

Скриншот із сайту UEFA.com

Але вже у вівторок, 3 жовтня, суддівського інспектора на матч українського клубу змінили на нідерландця Яна Вегерефа.

Антверпен – Шахтар: Мажич не буде інспектором на матчі Ліги чемпіонів

Скриншот із сайту UEFA.com

Це не перше скандальне рішення УЄФА. Минулого тижня УЄФА вирішив допустити до змагань російські юнацькі команди віком до 17 років. Рішення їх повернути пояснили тим, що “дії дорослих не повинні впливати на розвиток дітей”.

Читайте також
Антверпен – Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів та прогноз букмекерів
ФК Шахтар

Джерело: УЄФА
Арбітр, Ліга чемпіонів, УЄФА, Футбол, Шахтар
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Стартував продаж квитків на Євро-2024: як подати заявку та ціни
Євро-2024
Брейдаблік – Зоря: де дивитися матч Ліги конференцій і прогноз букмекерів
ФК Зоря
Мудрик відзначився дебютним голом за Челсі в АПЛ
Михайло Мудрик
Насміхалися над знімком померлого від раку хлопчика: у Британії скандал через поведінку фанатів
Бредлі Ловері і Джермейн Дефо
Антверпен – Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів та прогноз букмекерів
ФК Шахтар

Завантаження

Ігри
Відео
Реформи в Україні: чого насправді хочуть США та чи ставили вони ультиматум

Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються.  Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.

Оксана Михайлова
Військова допомога, відновлення та членство України в ЄС: що обговорили на зустрічі МЗС ЄС у Києві
Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель
Обстріл АВДІЇВКИ! Група АЛЬФА полює НА ВОРОГА | Новини Факти ICTV за 03.10.2023
Знущання від УЄФА тривають: на матч Шахтаря хотіли призначити голову суддів у Росії
Байден і Конгрес! Стійка ПІДТРИМКА України | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
Знущання від УЄФА тривають: на матч Шахтаря хотіли призначити голову суддів у Росії
Мера Сум викрили на хабарі | У Києві руйнують пам’ятку архітектури | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
Знущання від УЄФА тривають: на матч Шахтаря хотіли призначити голову суддів у Росії
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь