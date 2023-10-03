Знущання від УЄФА тривають: на матч Шахтаря хотіли призначити голову суддів у Росії

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на матч Шахтаря у Лізі чемпіонів призначив інспектором голову суддівського корпусу Російського футбольного союзу (РФС) Мілорада Мажича.

Ім’я серба було вказано серед офіційних осіб матчу Антверпен – Шахтар у межах другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Обслуговуватиме матч словенська бригада рефері на чолі з Раде Обреновичем. Його асистентами будуть: Юре Прапротник і Грега Кордеж. Четвертий арбітр призначено Славко Вінчича.

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2 жовтня на офіційному сайті УЄФА вказувалося, що Мажич даватиме оцінку діям арбітрів зі Словенії.

Але вже у вівторок, 3 жовтня, суддівського інспектора на матч українського клубу змінили на нідерландця Яна Вегерефа.

Це не перше скандальне рішення УЄФА. Минулого тижня УЄФА вирішив допустити до змагань російські юнацькі команди віком до 17 років. Рішення їх повернути пояснили тим, що “дії дорослих не повинні впливати на розвиток дітей”.

Джерело : УЄФА

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