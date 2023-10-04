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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Антверпен – Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів та прогноз букмекерів

ФК Шахтар
Фото: ФК Шахтар

Шахтар зустрінеться з бельгійським Антверпеном у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2023/24. Гра відбудеться 4 жовтня в Антверпені на Босейлстадіон.

Початок матчу – о 19:45 за київським часом.

Де дивитися Антверпен – Шахтар

Уболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі на платформі Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт, які входять до пакету Максимальний.

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Прогноз букмекерів на гру Антверпен – Шахтар

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Марка ван Боммела. На перемогу бельгійської команди приймають ставки з коефіцієнтом 1.94. Успіх гірників оцінюють у 4.50. Нічийний результат зустрічі в основний час – 3.80.

На те, що обидві команди відзначаться у матчі, пропонують коефіцієнт 1.82.

Матч довірили обслуговувати словенській бригаді арбітрів на чолі з Раде Обреновичем. Йому допомагатимуть: Юре Прапротник та Грега Кордеж. Четвертий арбітр – Славко Вінчич.

За систему VAR відповідатиме Нейц Кайтазович. Йому асистуватиме хорват Іван Бебек.

У першому турі групового етапу Шахтар поступився Порту у Гамбурзі з рахунком 1:3. А бельгійський клуб зазнав розгромної поразки (0:5) від каталонської Барселони.

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Ліга чемпіонів, Футбол, Шахтар
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