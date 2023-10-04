Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Києві брат із сестрою стрибнули з 24 поверху
Масована атака Черкащини: РФ поцілила в промислову інфраструктуру Умані
Зроблю все для переговорів між РФ та Україною: переможець виборів у Словаччині Фіцо
Кожен є оборонцем України: чому 1 жовтня можна вважати загальнонаціональним святом
Пояснюємо
З 1 жовтня штрафи до 150%: що буде за роботу без РРО та хто може не встановлювати касові апарати
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Костюк зазнала прикрої поразки на турнірі у Пекіні від “нейтральної” росіянки

Марта Костюк
Фото: Getty Images

Українка Марта Костюк зачохлила ракетку на турнірі WTA 1000 у Пекіні на стадії 1/8 фіналу.

У трьох сетах вона поступилася “нейтральній” росіянці Людмилі Самсоновій з рахунком 4:6, 7:6 (7:4), 5:7.

Тенісистки провели на корті дві години та 57 хвилин, за які Костюк вісім разів подала на виліт та припустилася дванадцяти подвійних помилок. У її опонентки чотири ейси та вісім подвійних помилок.

Зараз дивляться

У третьому сеті українка вела з перевагою у три очки, але після п’яти розіграшів поспіль росіянка змогла повести у рахунку до 5:4. Після цього спортсменки виграли ще по одному очку на своїх подачах, а от вирішальний розіграш був за Самсоновою.

До третього кола турніру у Пекіні Костюк вийшла після перемоги над Онс Жабер із Тунісу, яка посідає сьому місце у рейтингу WTA. Ця перемога для українки стала третьою над представницями із першої десятки рейтингу.

Єдиною українкою, яка продовжує виступи на кортах у Пекіні, залишається Ангеліна Калініна. 5 жовтня у неї запланована гра проти французки Каролін Гарсії, яка є десятою ракеткою світу.

Марта Костюк, Теніс
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Костюк створила сенсацію на турнірі у Пекіні, обігравши сьому ракетку світу
Марта Костюк
Калініна після перемоги над чемпіонкою Вімблдону обіграла австралійку Севілл у Пекіні
Ангеліна Калініна
Українка Костюк з вольової перемоги стартувала на турнірі WTA у Пекіні
Марта Костюк
Українка Кіченок вийшла до чвертьфіналу парного розряду у Токіо
Кіченок Като
Друга ракетка України Калініна стартувала з перемоги на турнірі у Токіо
Ангеліна Калініна

Завантаження

Ігри
Відео
Реформи в Україні: чого насправді хочуть США та чи ставили вони ультиматум

Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються.  Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.

Оксана Михайлова
Ворог не сховається і не втече: специ з Альфи показали, як вправляються з дронами
Костюк зазнала прикрої поразки на турнірі у Пекіні від “нейтральної” росіянки
Військова допомога, відновлення та членство України в ЄС: що обговорили на зустрічі МЗС ЄС у Києві
Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель
Обстріл АВДІЇВКИ! Група АЛЬФА полює НА ВОРОГА | Новини Факти ICTV за 03.10.2023
Костюк зазнала прикрої поразки на турнірі у Пекіні від “нейтральної” росіянки
Байден і Конгрес! Стійка ПІДТРИМКА України | Новини Факти ICTV за 02.10.2023
Костюк зазнала прикрої поразки на турнірі у Пекіні від “нейтральної” росіянки
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь