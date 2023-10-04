Костюк зазнала прикрої поразки на турнірі у Пекіні від “нейтральної” росіянки

Українка Марта Костюк зачохлила ракетку на турнірі WTA 1000 у Пекіні на стадії 1/8 фіналу.

У трьох сетах вона поступилася “нейтральній” росіянці Людмилі Самсоновій з рахунком 4:6, 7:6 (7:4), 5:7.

Тенісистки провели на корті дві години та 57 хвилин, за які Костюк вісім разів подала на виліт та припустилася дванадцяти подвійних помилок. У її опонентки чотири ейси та вісім подвійних помилок.

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У третьому сеті українка вела з перевагою у три очки, але після п’яти розіграшів поспіль росіянка змогла повести у рахунку до 5:4. Після цього спортсменки виграли ще по одному очку на своїх подачах, а от вирішальний розіграш був за Самсоновою.

До третього кола турніру у Пекіні Костюк вийшла після перемоги над Онс Жабер із Тунісу, яка посідає сьому місце у рейтингу WTA. Ця перемога для українки стала третьою над представницями із першої десятки рейтингу.

Єдиною українкою, яка продовжує виступи на кортах у Пекіні, залишається Ангеліна Калініна. 5 жовтня у неї запланована гра проти французки Каролін Гарсії, яка є десятою ракеткою світу.

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