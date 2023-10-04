Легендарний футболіст Динамо гратиме за аматорський клуб із Київщини

Ексзахисник київського Динамо та збірної України Євген Хачеріді продовжить виступи в аматорському футбольному клубі Штурм із Іванкова, що на Київщині.

Про це повідомляється на сторінці команди у Facebook.

36-річний Хачеріді виступатиме за новий клуб під четвертим номером.

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– Євген Хачеріді – захисник ФК Штурм, ігровий номер 4. Представлення не потребує, – йдеться у пості клубу.

Інформація про те, що Хачеріді гратиме за аматорський клуб, з’являлася й раніше, але футболіст її заперечував.

Ба більше, футболіст вже встиг дебютувати за нову команду. Центральний захисник вийшов у стартовому складі своєї нової команди на гру проти Пенуела. Гра завершилася перемогою Штурма з рахунком 2:0.

Новий клуб Хачеріді зараз посідає п’яту сходинку у Групі 2 після шести зіграних турів. Штурм відстає на одне очко від другого місця, яке дає змогу зіграти у наступному раунді.

За свою професійну кар’єру Хачеріді захищав кольори Волині, Динамо Київ, грецького ПАОКа та білоруського Динамо-Берестя. За збірну України Євген провів 51 матч і забив три голи.

Джерело: ФК Штурм Іванків

Фото: ФК Штурм Іванків

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