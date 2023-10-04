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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Претендент на пояс IBF хоче битися з Усиком і має намір судитися через його бій з Ф’юрі

Філіп Хргович

Команди Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі нещодавно оголосили про підписання угоди на бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Ця новина сподобалася шанувальникам боксу, але не команді хорватського боксера Філіпа Хрговича, який є обов’язковим претендентом на титул IBF, яким володіє українець.

Промоутер хорвата Ніссе Зауерланд сказав, що вони розглядають розпочати судовий процес через бій Усика та Ф’юрі.

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— Я все ще вважаю це незбагненним, це майже неповага до Нганну, який повинен битися з Тайсоном в 10-раундовому поєдинку. У нас є позиція. Я не можу тут багато говорити. Ми консультуємось щодо юридичного процесу, тому що ми просто чекали на обов’язковий бій після бою з Чжаном у серпні минулого року, – сказав він.

За словами Зауерланда, хорвата “фактично змусили” битися проти Демсі МакКіна, щоб зберегти рейтинг та місце претендента.

—  Я розумію, що всі хочуть побачити бій Ф’юрі – Усик. І що б хтось не казав про те, що “він цього не заслуговує” – у нього є цей статус. Ви хочете змусити хлопця чекати півтора року? Він втратив заробіток у розквіті своєї кар’єри, це просто аморально, – додав промоутер.

Про проведення бою Усик – Ф’юрі оголосили у п’ятницю, 29 вересня. Він відбудеться 23 грудня або в січні 2024 року у столиці Саудівської Аравії – Ріяді.

Після підписання угоди промоутери розкрили деякі деталі, що стосуються гонорарів боксерів за бій Усик – Ф’юрі.

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Джерело: Boxing Social

Фото: Філіп Хргович

Бокс, Олександр Усик, Тайсон Ф'юрі
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