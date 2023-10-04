УЄФА відзначив сейви Трубіна у матчі Інтер – Бенфіка, українця хвалять суперники та фанати

Португальська Бенфіка, кольори якої захищає український воротар Анатолій Трубін, поступилася міланському Інтеру у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів з рахунком 0:1.

Єдиний м’яч у ворота орлів забив французький форвард Маркус Тюрам на 62-й хвилині. Щодо українця, то за матч він зробив шість сейвів та отримав схвальні відгуки від тренера Бенфіки, суперників і вболівальників обох команд.

Статистичний портал Sofascore поставив Трубіну оцінку 8.0 за матч проти Інтера. Це найкраща оцінка у складі португальської команди. В Інтера найвищий бал отримав лише Ніколо Барелла (8,4). Інший портал WhoScored оцінив гру українця на 7.3 бала, що є другою найкращою оцінкою серед футболістів Бенфіки після Феліпе Морато (7.0).

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Після матчу головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт похвалив українця за хорошу гру, але сказав, що Інтер заслужив на перемогу, адже створив більше моментів.

– Наш голкіпер показав хорошу гру, але я вважаю, що суперники мали забагато гольових моментів і надто легко перемогли. Але вони забили Трубіну лише один гол, а ми старалися до кінця гри.

Гру воротаря збірної України відзначили й у лавах суперника. Наставник нерадзуррі Сімоне Індзагі під час пресконференції розповів, що привітав своїх футболістів з перемогою, зазначивши, що другий тайм Інтер провів інтенсивно.

— Ми зіграли дуже добре, попри те, що влучали у стійку, поперечину, а також попри гру Трубіна – голкіпера, який зіграв чудово. Ми зберігали спокій. Нам могло більше пощастити, ми могли забити більше, – сказав Індзагі.

Капітан Інтера Лаутаро Мартінес, якого визнали гравцем матчу за версією УЄФА, після матчу сказав, що привітав українця з хорошою грою, яку він демонстрував й у своїх виступах за Шахтар.

– Трубін – прекрасний голкіпер, він відбив усі удари ще коли грав проти нас у складі Шахтаря. Я привітав його. Але Інтер показав свій характер у другому таймі, бажання виграти. Ми щасливі, що перемогли на очах своїх фанатів, – сказав аргентинець.

Сейви Трубіна відзначив УЄФА

УЄФА включив два сейви Трубіна до підбірки найкращих за ігровий день вівторка, 3 жовтня.

В обох випадках українець завадив забити капітану нерадзуррі Лаутаро Мартінесу.

Trubin on fire

Samba with lightning reflexes

Fingertip Sommer What a night for goalkeepers #UCLsaves || @TurkishAirlines pic.twitter.com/0PCJ2iP3yc — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 3, 2023

Реакція вболівальників Бенфіки та Інтера на гру Трубіна

Фанати Бенфіки під дописами улюбленого клубу у соціальних мережах не приховували свого розчарування від гри. Дехто називав її однією з найгірших, які коли-небудь дивилися. Водночас фанати хвалили за хорошу гру Трубіна, наголошуючи, що якби не він, то пропущених голів було би більше.

Стартова одинадцятка була підібрана дуже погано. Нам потрібні були гравці з характером від початку до кінця… маємо подякувати Трубіну за гру.

Дякую Трубіну і Морато, без вас це закінчилося б щонайменше 4:0;

Подякуємо Трубіну, могло бути гірше;

На щастя, ця Трубін був тут, інакше було б 6 голів (або більше…).

Враженнями від гри українського голкіпера були також фанати Інтера. Деякі з них закликали клуб підписати Трубіна, а деякі лаялися, що Інтер через дії українського воротаря не забив більше.

Браво! Тепер продаємо машину Чжана (власник ФК Інтер, – Ред. ) і купуємо Трубіна;

) і купуємо Трубіна; Трубін – чудовий голкіпер;

Трубін сьогодні, зокрема, був богом на полі, монстром. Влітку я молився, щоб ми його взяли;

Будь ласка, купіть Трубіна, щоб він більше не грав проти нас.

Після двох турів Бенфіка залишається без очок та поки що посідає останню сходинку у квартеті D. Лідирують у групі Реал Сосьєдад та Інтер – по чотири очки в активі.

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