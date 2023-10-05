Брейдаблік – Зоря: де дивитися матч Ліги конференцій і прогноз букмекерів

Зоря зустрінеться з ісландським Брейдабліком у матчі другого туру групового етапу Ліги конференцій сезону-2023/24. Гра відбудеться 5 жовтня у Коупавогюрі на арені Копавогсвьоллур.

Початок матчу – о 19:45 за київським часом.

Де дивитися Брейдаблік – Зоря

Уболівальники мають змогу подивитися гру в прямому ефірі на платформі Megogo, зокрема на каналі Megogo Футбол 1 та у розділі Спорт, які входять до пакету Максимальний.

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Прогноз букмекерів на гру Брейдаблік – Зоря

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Валерія Кривенцова. На перемогу луганського клубу приймають ставки з коефіцієнтом 2.39. Успіх ісландського клубу оцінюють у 2.92. Нічийний результат зустрічі в основний час – 3.75.

На те, що обидві команди відзначаться у матчі, пропонують коефіцієнт 1.52.

Матч довірили обслуговувати бригаді арбітрів із Північної Македонії на чолі з Александаром Ставревим. Йому допомагатимуть Деян Костадінов і Куштрім Ліка. Четвертий арбітр – Ігор Стойчевськи.

За систему VAR відповідатиме німець Гарм Осмерс, асистуватиме йому співвітчизниця Франциска Вільдфеєр.

У першому турі Зоря зіграла внічию з бельгійським Гентом з рахунком 1:1. Паралельна гра у квартеті B завершилася перемогою ізраїльського Маккабі Тель-Авів над Брейдабліком (3:2).

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