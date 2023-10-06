Без Циганкова та Ярмоленка: який вигляд має заявка України на жовтневі матчі відбору на Євро

Наставник збірної України з футболу Сергій Ребров перевів із резервного списку до основного гравця СК Дніпро-1 Олександра Сватка.

Зараз у заявці синьо-жовтих на матчі у відборі на Євро-2024 проти збірних Мальти та Північної Македонії 26 виконавців.

Після того, як стало відомо про травми Віктора Циганкова та Андрія Ярмоленка, тренерський штаб національної команди перевів із резервного списку Олександра Піхальонка (СК Дніпро-1) та довикликав Назарія Русина (Сандерленд).

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Збірна України розпочне свій збір у Празі 8 жовтня. Номінальна домашня гра відбудеться у столиці Чехії 14 жовтня проти команди Північної Македонії. 17 жовтня синьо-жовті зіграють на виїзді проти команди Мальти.

Склад збірної України на жовтневі матчі

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).

Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія). Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва – Шахтар Донецьк), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва – Динамо Київ), Олександр Сваток (Дніпро-1), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Сергій Кривцов (Інтер Маямі, США), Богдан Михайліченко (Динамо Загреб, Хорватія).

Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва Шахтар Донецьк), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва Динамо Київ), Олександр Сваток (Дніпро-1), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Сергій Кривцов (Інтер Маямі, США), Богдан Михайліченко (Динамо Загреб, Хорватія). Півзахисники: Віталій Буяльський (Динамо Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі – Шахтар Донецьк), Олександр Піхальонок (Дніпро-1 Дніпро), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа Генуя, Італія).

Віталій Буяльський (Динамо Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі Шахтар Донецьк), Олександр Піхальонок (Дніпро-1 Дніпро), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа Генуя, Італія). Нападники: Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Владислав Ванат (Динамо Київ), Назарій Русин (Сандерленд, Англія).

Резервний список: Олександр Тимчик (Динамо Київ).

Зараз збірна України посідає третє місце у групі С, маючи в активі 7 очок після п’яти ігор. Лідером залишається Англія (13 очок у п’яти матчах), другою йде Італія (7 очок у чотирьох матчах). Збірна Північної Македонії посідає четверту позицію (7 очок у п’яти матчах), а Мальта замикає турнірну таблицю – з нулем після п’яти матчів.

Джерело : УАФ

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