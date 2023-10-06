Два вилучення та Усик на трибунах: Полісся у меншості зробило камбек у матчі з Динамо

Житомирське Полісся обіграло київське Динамо у матчі десятого туру чемпіонату України з футболу.

Зустріч на центральному стадіоні у Житомирі завершилася перемогою господарів із рахунком 3:2.

З трибун за грою спостерігав чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, IBO і IBF Олександр Усик. Перед стартом сезону Полісся повідомило, що уклало з Усиком контракт. Але через щільний боксерський графік Олександр поки що не долучився до тренувань.

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Раніше Усик зізнавався, що мріє зіграти в УПЛ та забити у ворота київського Динамо, за яке вболіває з дитинства.

Як минула гра Полісся – Динамо?

Киянам вдалося забити швидкий гол вже на 4-й хвилині матчу. Свого колишнього одноклубника Дениса Бойка засмутив Віталій Буяльський. Поліссю вдалося невдовзі відновити паритет у рахунку після точного удару з метрів 20 від Бориса Крушинського.

Другий тайм розпочався з фолу господарів поля у власній штрафній, за який арбітр після перегляду VAR призначив пенальті. Одинадцятиметровий удар успішно реалізував Буяльський.

На 57-й хвилині житомирський клуб залишився у меншості через другу жовту картку у Євгена Морозка. Та, попри кількісну перевагу, підопічні Юрія Калітвінцева змогли зробити камбек.

На 64-й хвилині Пилип Будківський після розіграшу кутового з рикошетом відправив м’яч у сітку воріт динамівців, а ще через шість хвилин Артем Козак пробив точно у дальній кут.

Догравали команди у рівних складах, адже на 90+3 хвилині пряму червону картку отримав Олександр Караваєв.

Перемога у цьому матчі дозволяла одній із команд очолити турнірну таблицю УПЛ, що вдалося зробити Поліссю, яке за підсумками десяти ігор має 19 очок.

Фото: ФК Полісся

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