Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Хтось із місцевих міг бути навідником удару: Клименко розповів подробиці прильоту по селу Гроза
Телефонний дзвінок без відповіді: у селі Гроза з мішка із тілом лунала мелодія Червона калина
Моторошна аварія автобуса у Венеції: серед загиблих – четверо українців
Пояснюємо
З 1 жовтня штрафи до 150%: що буде за роботу без РРО та хто може не встановлювати касові апарати
У жорстокому бою загинули багато окупантів – ГУР про висадку десанту в Криму
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Два вилучення та Усик на трибунах: Полісся у меншості зробило камбек у матчі з Динамо

ФК Полісся

Житомирське Полісся обіграло київське Динамо у матчі десятого туру чемпіонату України з футболу.

Зустріч на центральному стадіоні у Житомирі завершилася перемогою господарів із рахунком 3:2.

З трибун за грою спостерігав чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, IBO і IBF Олександр Усик. Перед стартом сезону Полісся повідомило, що уклало з Усиком контракт. Але через щільний боксерський графік Олександр поки що не долучився до тренувань.

Зараз дивляться

Раніше Усик зізнавався, що мріє зіграти в УПЛ та забити у ворота київського Динамо, за яке вболіває з дитинства.

Як минула гра Полісся – Динамо?

Киянам вдалося забити швидкий гол вже на 4-й хвилині матчу. Свого колишнього одноклубника Дениса Бойка засмутив Віталій Буяльський. Поліссю вдалося невдовзі відновити паритет у рахунку після точного удару з метрів 20 від Бориса Крушинського.

Другий тайм розпочався з фолу господарів поля у власній штрафній, за який арбітр після перегляду VAR призначив пенальті. Одинадцятиметровий удар успішно реалізував Буяльський.

На 57-й хвилині житомирський клуб залишився у меншості через другу жовту картку у Євгена Морозка. Та, попри кількісну перевагу, підопічні Юрія Калітвінцева змогли зробити камбек.

На 64-й хвилині Пилип Будківський після розіграшу кутового з рикошетом відправив м’яч у сітку воріт динамівців, а ще через шість хвилин Артем Козак пробив точно у дальній кут.

Догравали команди у рівних складах, адже на 90+3 хвилині пряму червону картку отримав Олександр Караваєв.

Перемога у цьому матчі дозволяла одній із команд очолити турнірну таблицю УПЛ, що вдалося зробити Поліссю, яке за підсумками десяти ігор має 19 очок.

Читайте також
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна піднялася на одну позицію, випередивши Ізраїль
ФК Шахтар Матвієнко

Фото: ФК Полісся

Динамо, Олександр Усик, УПЛ, Футбол
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Померла дружина легендарного тренера Манчестер Юнайтед Фергюсона
Алекс Фергюсон з дружиною
Оновлений рейтинг The Ring: Усик залишається чемпіоном у своїй вазі
Олександр Усик
Загрожує 4-річна дискваліфікація: зірка Ювентуса вдруге провалив допінг-тест
Поль Погба
Без Циганкова та Ярмоленка: який вигляд має заявка України на жовтневі матчі відбору на Євро
збірна України тренування
Скандал після матчу Ліги конференцій: двох футболістів Легії заарештувала поліція Нідерландів
Затримання футболістів Легії

Завантаження

Ігри
Відео
Суперечки в Конгресі США: що буде з підтримкою України

Більшість членів Конгресу США виступає за продовження підтримки України, тож наступний пакет допомоги буде ухвалено попри зміну спікера в Палаті представників. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі й закликав конгресменів не зволікати з рішенням.

Оксана Лотоцька
Обстріл Харкова ракетами Іскандер: загинула 10-річна дитина та щонайменше 25 поранених
удар по Харкову
Наживо з Вашингтона | Новий закон ВР, який варто знати | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Два вилучення та Усик на трибунах: Полісся у меншості зробило камбек у матчі з Динамо
Плащ-невидимка для ЗСУ | Шахраї продавали волонтерам уявні авто | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Два вилучення та Усик на трибунах: Полісся у меншості зробило камбек у матчі з Динамо
ДТП у Венеції: є загиблі | ЄС готує переговори про вступ… | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Два вилучення та Усик на трибунах: Полісся у меншості зробило камбек у матчі з Динамо
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь