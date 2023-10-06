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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Померла дружина легендарного тренера Манчестер Юнайтед Фергюсона

Алекс Фергюсон з дружиною
Фото: Getty Images

Померла леді Кеті Фергюсон, дружина колишнього головного тренера Манчестер Юнайтед сера Алекса Фергюсона.

Сім’я Фергюсонів підтвердила сумну звістку у заяві, опублікованій у п’ятницю, 6 жовтня.

– Ми з глибоким сумом повідомляємо про смерть леді Кеті Фергюсон, яка залишила свого чоловіка, трьох синів, двох сестер, 12 онуків і одного правнука. Сім’я просить про приватність у цей час, – йдеться у заяві.

Sky News пише, що Кеті Фергюсон померла напередодні, у четвер, у будинку подружжя у Чеширі. Їй було 84 роки.

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Алекс Фергюсон зустрів свою дружину у 1964-му, коли вони обоє працювали на фабриці друкарських машинок. Через два роки вони одружилися та разом прожили 57 років.

– Моя дружина Кеті була ключовою фігурою протягом усієї моєї кар’єри, забезпечуючи стабільність і підтримку. Не вистачить слів, щоб висловити, що це означало для мене, – сказав Фергюсон після виходу на пенсію у 2013 році.

У 2002 році його дружина переконала його не квапитися з відходом із футболу, тож сер Алекс залишився у тренерському кріслі червоних дияволів ще на 11 років.

Манчестер Юнайтед висловив щирі співчуття родині Фергюсонів у зв’язку зі смертю леді Кейт. На знак поваги до дружини свого екстренера прапори на Олд Траффорд приспустили. Повідомляється, що футболісти Манчестер Юнайтед вийдуть із чорними пов’язками на матч цього вікенду.

Алекс Фергюсон є найтитулованішим тренером британського футболу. Разом із Юнайтед він виграв 38 трофеїв, включно з 13 титулами чемпіонату Англії та двома перемогами в Лізі чемпіонів.

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Джерело: Sky News
Алекс Фергюсон, Манчестер Юнайтед, Смерть, Футбол
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