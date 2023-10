Померла дружина легендарного тренера Манчестер Юнайтед Фергюсона

Померла леді Кеті Фергюсон, дружина колишнього головного тренера Манчестер Юнайтед сера Алекса Фергюсона.

Сім’я Фергюсонів підтвердила сумну звістку у заяві, опублікованій у п’ятницю, 6 жовтня.

Sky News пише, що Кеті Фергюсон померла напередодні, у четвер, у будинку подружжя у Чеширі. Їй було 84 роки.

Алекс Фергюсон зустрів свою дружину у 1964-му, коли вони обоє працювали на фабриці друкарських машинок. Через два роки вони одружилися та разом прожили 57 років.

– Моя дружина Кеті була ключовою фігурою протягом усієї моєї кар’єри, забезпечуючи стабільність і підтримку. Не вистачить слів, щоб висловити, що це означало для мене, – сказав Фергюсон після виходу на пенсію у 2013 році.

У 2002 році його дружина переконала його не квапитися з відходом із футболу, тож сер Алекс залишився у тренерському кріслі червоних дияволів ще на 11 років.

Everyone at Manchester United sends our heartfelt condolences to Sir Alex Ferguson and his family on the passing of Lady Cathy.

Lady Cathy was a beloved wife, mother, sister, grandmother and great-grandmother, and a tower of strength for Sir Alex throughout his career.

— Manchester United (@ManUtd) October 6, 2023