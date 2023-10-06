Скандал після матчу Ліги конференцій: двох футболістів Легії заарештувала поліція Нідерландів

У другому турі групового етапу Ліги конференцій нідерландський АЗ обіграв польську Легію з рахунком 1:0.

Після закінчення матчу сталася сутичка між співробітниками поліції та футболістом і персоналом польської команди. В результаті двох гравців Легії Жозуе і Радована Панкова затримала нідерландська поліція.

Обоє футболістів провели ніч у поліцейському відділку та не повернулися разом з командою назад до Польщі.

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— Ми підтверджуємо, що Панков і Жозуе провели ніч у поліцейському відділку в Амстердамі. Ми чекаємо на заяву від поліції. Ми відчуваємо огиду – це занадто елітарний термін. Ми шоковані, – сказав речник варшавської Легії Бартош Заславський.

З гравцями в Амстердамі залишилися директор команди Конрад Пашнєвський та клубний юрист. Речник Легії повідомив, що клуб найняв також нідерландського юриста, який знає тамтешнє законодавство.

Що сталося після матчу АЗ – Легія?

За версією Легії, команда хотіла якнайшвидше залишити стадіон через годину після матчу. Спочатку частину команди довго не випускали зі стадіону, заблокувавши двері, що ведуть з роздягальні.

Згодом на парковці біля автобуса виникла штовханина. За інформацією польських журналістів, присутніх на місці події, поліція затримала двох гравців Легії. Це Йосуе і Радован Панков. Точні причини затримання невідомі.

Повідомлялося, що біля автобуса також стався напад на власника варшавської Легії Даріуша Мьодуського.

Policja nie chce pozwolic Legii na odjazd. Atmosfera jest napięta. Pojawia się agresja @sport_tvppl pic.twitter.com/S6A3wfqATa — Piotr Kamieniecki (@PKamieniecki) October 5, 2023

Поліція Нідерландів стверджує, що варшавські фанати напали на стюардів і поліцейських, один з яких втратив свідомість. За інформацією нідерландських ЗМІ, один із правоохоронців отримав струс мозку і перелом ліктя.

У заяві поліції йдеться, що фанати відібрали у поліцейських частину кийків і перцевих балончиків. Легію звинувачують у порушенні передматчевої домовленості про перебування вболівальників в Алкмаарі.

Джерела: Onet, Eurosport, TVP Sport

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