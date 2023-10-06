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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Скандал після матчу Ліги конференцій: двох футболістів Легії заарештувала поліція Нідерландів

Затримання футболістів Легії
Фото: Getty Images

У другому турі групового етапу Ліги конференцій нідерландський АЗ обіграв польську Легію з рахунком 1:0.

Після закінчення матчу сталася сутичка між співробітниками поліції та футболістом і персоналом польської команди. В результаті двох гравців Легії Жозуе і Радована Панкова затримала нідерландська поліція.

Обоє футболістів провели ніч у поліцейському відділку та не повернулися разом з командою назад до Польщі.

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— Ми підтверджуємо, що Панков і Жозуе провели ніч у поліцейському відділку в Амстердамі. Ми чекаємо на заяву від поліції. Ми відчуваємо огиду – це занадто елітарний термін. Ми шоковані, – сказав речник варшавської Легії Бартош Заславський.

З гравцями в Амстердамі залишилися директор команди Конрад Пашнєвський та клубний юрист. Речник Легії повідомив, що клуб найняв також нідерландського юриста, який знає тамтешнє законодавство.

Що сталося після матчу АЗ – Легія?

За версією Легії, команда хотіла якнайшвидше залишити стадіон через годину після матчу. Спочатку частину команди довго не випускали зі стадіону, заблокувавши двері, що ведуть з роздягальні.

Згодом на парковці біля автобуса виникла штовханина. За інформацією польських журналістів, присутніх на місці події, поліція затримала двох гравців Легії. Це Йосуе і Радован Панков. Точні причини затримання невідомі.

Повідомлялося, що біля автобуса також стався напад на власника варшавської Легії Даріуша Мьодуського.

Поліція Нідерландів стверджує, що варшавські фанати напали на стюардів і поліцейських, один з яких втратив свідомість. За інформацією нідерландських ЗМІ, один із правоохоронців отримав струс мозку і перелом ліктя.

У заяві поліції йдеться, що фанати відібрали у поліцейських частину кийків і перцевих балончиків. Легію звинувачують у порушенні передматчевої домовленості про перебування вболівальників в Алкмаарі.

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Джерела: Onet, Eurosport, TVP Sport

АЗ, Ліга конференцій, Нідерланди, Футбол
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