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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна піднялася на одну позицію, випередивши Ізраїль

ФК Шахтар Матвієнко
Фото: ФК Шахтар

У другому турі групового етапу єврокубків два представники України здобули перемоги у своїх матчах.

Донецький Шахтар здобув вольову перемогу над бельгійським Антверпеном (3:2), а луганська Зоря мінімально обіграла Брейдаблік із Ісландії (1:0).

Становище у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Ці дві звитяги принесли Україні у таблиці коефіцієнтів УЄФА 0,8 бала. Варто зазначити, що за перемогу кожна з команд отримала по два бали, які поділили на п’ять – максимальну кількість представників УПЛ у євротурнірах.

Зараз дивляться

Зараз у нашому активі 26,600 балів. Крім того, Україна піднялася на 17-ту сходинку, обійшовши Ізраїль (26,375 балів).

таблиця коефіцієнтів УЄФА 6 жовтня

Від Норвегії також вдалося скоротити відставання. Зараз різниця становить 0,275 бала. Окрім максимуму від українських клубів, цьому посприяли й невдачі норвезьких клубів Мольде та Буде-Глімт, які поступилися у своїх іграх.

Від 15-ї сходинки, яку зараз посідає Чехія, Україну відділяє 0,950 бала. Варто додати, що асоціації, які опиняться нижче 15-го місця, втратять одну путівку у кваліфікацію Ліги чемпіонів.

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УЄФА, ФК Зоря, Футбол, Шахтар
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