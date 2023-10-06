Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна піднялася на одну позицію, випередивши Ізраїль
У другому турі групового етапу єврокубків два представники України здобули перемоги у своїх матчах.
Донецький Шахтар здобув вольову перемогу над бельгійським Антверпеном (3:2), а луганська Зоря мінімально обіграла Брейдаблік із Ісландії (1:0).
Становище у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Ці дві звитяги принесли Україні у таблиці коефіцієнтів УЄФА 0,8 бала. Варто зазначити, що за перемогу кожна з команд отримала по два бали, які поділили на п’ять – максимальну кількість представників УПЛ у євротурнірах.
Зараз у нашому активі 26,600 балів. Крім того, Україна піднялася на 17-ту сходинку, обійшовши Ізраїль (26,375 балів).
Від Норвегії також вдалося скоротити відставання. Зараз різниця становить 0,275 бала. Окрім максимуму від українських клубів, цьому посприяли й невдачі норвезьких клубів Мольде та Буде-Глімт, які поступилися у своїх іграх.
Від 15-ї сходинки, яку зараз посідає Чехія, Україну відділяє 0,950 бала. Варто додати, що асоціації, які опиняться нижче 15-го місця, втратять одну путівку у кваліфікацію Ліги чемпіонів.
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