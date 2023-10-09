Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Телефонний дзвінок без відповіді: у селі Гроза з мішка із тілом лунала мелодія Червона калина
Сирени не стихають: українка в Ізраїлі розповіла, чому не спрацював Залізний купол
Понад 250 загиблих на фестивалі в Ізраїлі: серед них упізнали відомого футболіста
Значних руйнувань немає: у Черкаському районі приземлили сім дронів
Ігнат пояснив, чому ізраїльський Залізний купол не витримав удару ХАМАСу
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Стоїмо разом з Україною: WBC виготовила спеціальний чемпіонський пояс для Зеленського

Стоїмо разом з Україною: WBC виготовила спеціальний чемпіонський пояс для Зеленського
Фото: Офіс президента

Президент Світової боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман повідомив, що WBC створила спеціальний пояс для президента України Володимира Зеленського.

Про це він сказав у відеозверненні, в якому тримав виготовлений чемпіонський пояс.

— Президенте Зеленський, мене звуть Маурісіо Сулейман, я президент WBC. Ми стоїмо разом з Україною в ці важкі часи. Ми дуже пишаємося вашою наполегливою працею й тією чемпіонською битвою, яку виграє Україна, – сказав глава WBC.

Він додав, що Світова боксерська рада хоче нагородити президента України чемпіонським поясом WBC та офіційним сертифікатом WBC.

Зараз дивляться

— Нехай вас благословить Господь, а мир прийде у цей світ, – підсумував Сулейман.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений World Boxing Council Ukraine (@wbc_ukraine)

Президент WBC Україна Микола Ковальчук сказав, що WBC виготовила ексклюзивний пояс, якого немає ні у кого у світі.

На пояс додали фото Володимира Зеленського поруч із фото чемпіонів світу з боксу, “бо ви чемпіон світу, людина, яка захищає усім своїм серцем країну”.

Читайте також
Оновлений рейтинг The Ring: Усик залишається чемпіоном у своїй вазі
Олександр Усик

WBC, Бокс, Володимир Зеленський
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Зеленський звільнив командувача Сил ТрО Танцюру: кого призначили на цю посаду
Володимир Зеленський
ХАМАС та РФ несуть однакове зло, його зупинить наша єдність: Зеленський виступив на засіданні ПА НАТО
Володимир Зеленський
Терор відкрив занадто багато фронтів: Зеленський закликав до утворення міжнародної коаліції
Зеленський
Україна солідарна з Ізраїлем: Зеленський мав екстрену розмову з Нетаньягу
Володимир Зеленський
В Ізраїлі могла загинути громадянка України, ще двох шукають – Зеленський
Зеленський

Завантаження

Ігри
Відео
Обстріл Харкова ракетами Іскандер: загинула 10-річна дитина та щонайменше 25 поранених

Ранковий обстріл Харкова: загинув 10-річний хлопчик та щонайменше 25 поранених.

Марта Бондаренко
Гинули цілими родинами: деталі страшної трагедії у Грозі
Стоїмо разом з Україною: WBC виготовила спеціальний чемпіонський пояс для Зеленського
Суперечки в Конгресі США: що буде з підтримкою України
Стоїмо разом з Україною: WBC виготовила спеціальний чемпіонський пояс для Зеленського
Наживо з Вашингтона | Новий закон ВР, який варто знати | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Стоїмо разом з Україною: WBC виготовила спеціальний чемпіонський пояс для Зеленського
Плащ-невидимка для ЗСУ | Шахраї продавали волонтерам уявні авто | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Стоїмо разом з Україною: WBC виготовила спеціальний чемпіонський пояс для Зеленського
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь