Стоїмо разом з Україною: WBC виготовила спеціальний чемпіонський пояс для Зеленського
Президент Світової боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман повідомив, що WBC створила спеціальний пояс для президента України Володимира Зеленського.
Про це він сказав у відеозверненні, в якому тримав виготовлений чемпіонський пояс.
— Президенте Зеленський, мене звуть Маурісіо Сулейман, я президент WBC. Ми стоїмо разом з Україною в ці важкі часи. Ми дуже пишаємося вашою наполегливою працею й тією чемпіонською битвою, яку виграє Україна, – сказав глава WBC.
Він додав, що Світова боксерська рада хоче нагородити президента України чемпіонським поясом WBC та офіційним сертифікатом WBC.
— Нехай вас благословить Господь, а мир прийде у цей світ, – підсумував Сулейман.
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Президент WBC Україна Микола Ковальчук сказав, що WBC виготовила ексклюзивний пояс, якого немає ні у кого у світі.
На пояс додали фото Володимира Зеленського поруч із фото чемпіонів світу з боксу, “бо ви чемпіон світу, людина, яка захищає усім своїм серцем країну”.
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