Стоїмо разом з Україною: WBC виготовила спеціальний чемпіонський пояс для Зеленського

Президент Світової боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман повідомив, що WBC створила спеціальний пояс для президента України Володимира Зеленського.

Про це він сказав у відеозверненні, в якому тримав виготовлений чемпіонський пояс.

— Президенте Зеленський, мене звуть Маурісіо Сулейман, я президент WBC. Ми стоїмо разом з Україною в ці важкі часи. Ми дуже пишаємося вашою наполегливою працею й тією чемпіонською битвою, яку виграє Україна, – сказав глава WBC.

Він додав, що Світова боксерська рада хоче нагородити президента України чемпіонським поясом WBC та офіційним сертифікатом WBC.

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— Нехай вас благословить Господь, а мир прийде у цей світ, – підсумував Сулейман.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений World Boxing Council Ukraine (@wbc_ukraine)

Президент WBC Україна Микола Ковальчук сказав, що WBC виготовила ексклюзивний пояс, якого немає ні у кого у світі.

На пояс додали фото Володимира Зеленського поруч із фото чемпіонів світу з боксу, “бо ви чемпіон світу, людина, яка захищає усім своїм серцем країну”.

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