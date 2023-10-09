Збірна України з волейболу не відібралася на Олімпіаду через кваліфікаційний турнір
Чоловіча збірна України з волейболу у заключному матчі кваліфікації на Олімпіаду-2024 поступилася команді Німеччини у трьох сетах.
У підсумку синьо-жовті посіли у групі A п’яту сходинку із восьми. Підопічні Угіса Крастіньша обіграли Іран (3:0), Катар (3:1) та Чехію (3:1), але також зазнали ще поразок від Італії (0:3), Куби (0:3) й Бразилії (2:3).
У семи матчах збірна України набрала десять очок. На літню Олімпіаду-2024 у Парижі відібралися команди Німеччини та Бразилії, які посіли першу та другу сходинку у групі.
Попри те, що синьо-жовті не змогли відібратися на Олімпіаду через кваліфікацію, вони ще не втратили остаточно шансів на путівку.
Як можна потрапити на Ігри-2024 окрім відбору?
На літні Олімпійські ігри у Парижі можна буде також потрапити через світовий рейтинг.
Прохідна позиція для потрапляння на Ігри-2024 буде визначена після завершення олімпійського кваліфікаційного турніру. Станом на 9 жовтня Україна йде на 16-му місці у світовому рейтингу.
Через кваліфікацію на Ігри-2024 вийшли чоловічі команди Німеччини, Бразилії, США, Японії, Польщі та Канади.
Крім того, автоматичну путівку на змагання отримала Франція, як господар змагань.
Фото: CEV
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