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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Збірна України з волейболу не відібралася на Олімпіаду через кваліфікаційний турнір

Збірна України з волейболу (чоловіки)

Чоловіча збірна України з волейболу у заключному матчі кваліфікації на Олімпіаду-2024 поступилася команді Німеччини у трьох сетах.

У підсумку синьо-жовті посіли у групі A п’яту сходинку із восьми. Підопічні Угіса Крастіньша обіграли Іран (3:0), Катар (3:1) та Чехію (3:1), але також зазнали ще поразок від Італії (0:3), Куби (0:3) й Бразилії (2:3).

У семи матчах збірна України набрала десять очок. На літню Олімпіаду-2024 у Парижі відібралися команди Німеччини та Бразилії, які посіли першу та другу сходинку у групі.

Зараз дивляться

Попри те, що синьо-жовті не змогли відібратися на Олімпіаду через кваліфікацію, вони ще не втратили остаточно шансів на путівку.

Як можна потрапити на Ігри-2024 окрім відбору?

На літні Олімпійські ігри у Парижі можна буде також потрапити через світовий рейтинг.

Прохідна позиція для потрапляння на Ігри-2024 буде визначена після завершення олімпійського кваліфікаційного турніру. Станом на 9 жовтня Україна йде на 16-му місці у світовому рейтингу.

Через кваліфікацію на Ігри-2024 вийшли чоловічі команди Німеччини, Бразилії, США, Японії, Польщі та Канади.

Крім того, автоматичну путівку на змагання отримала Франція, як господар змагань.

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Фото: CEV

Волейбол, Збірна України, Олімпійські ігри
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