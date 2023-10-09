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Зінченко закрив сторінку після підтримки Ізраїлю: у коментарі прийшли незгодні

Олександр Зінченко
Фото: Getty Images

Захисник “Арсеналу” Олександр Зінченко вирішив закрити свій профіль в Instagram від сторонніх очей після того, як зазнав нападок з боку інтернет-тролів, незадоволених тим, що український спортсмен став на бік Ізраїлю в новому спалаху палестино-ізраїльського конфлікту.

У вихідні дні бойовики палестинської організації ХАМАС завдали ракетних ударів по Ізраїлю і вторглися в деякі райони країни, вбиваючи мирних жителів і викрадаючи людей, після чого послідувала швидка відповідь з боку Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Крім Ізраїлю, Зінченко підтримує і рідну для нього Україну, куди ще в лютому 2022 року вторглися війська РФ.

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На публікації, в якій Зінченко висловлює підтримку Ізраїлю, зображена Зірка Давида – релігійний символ, широко поширений серед віруючих євреїв. Зображення було доповнено підписом: “Я на боці Ізраїлю”.

Зінченко закрив сторінку після підтримки Ізраїлю: у коментарі прийшли незгодні

Фото: zinchenko

Однак публікація Зінченка стала місцем для маси анонімних кривдників, які накинулися на Зінченка з обурливими репліками.

Раніше 26-річний футболіст брав участь у благодійному матчі Game4Ukraine, який відбувся на Стемфорд Брідж у серпні цього року і був використаний для збору коштів на допомогу Україні.

Цього разу його переконання зазнали нападок: один із профілів, ховаючись за чужим зображенням, відповів на допис Зінченка: “Забавно, що саме він плаче про те, що Росія робить з Україною”.

Інший прокоментував: “Той самий хлопець хоче, щоб ми співчували його улюбленій Україні. Огидно”.

Третій користувач Twitter порівняв його з Мейсоном Грінвудом, якого торік заарештували за підозрою в спробі зґвалтування і нападу, але зрештою обвинувачення зняла Королівська прокурорська служба. Повідомлення в мережі свідчило: “Якщо не брати до уваги Грінвуда, то Зінченко – найнеприємніший футболіст на світі”.

Крім того, у коментарях масово публікували російський прапор, щоб награно підтримати державу-агресора, чим мали намір ще більше розлютити футболіста.

Сам же Зінченко, який є захисником британського клубу “Арсенал”, наразі зайнятий підготовкою до недільного матчу прем’єр-ліги проти Манчестер Сіті.

Після низки образ, мабуть, щоб спробувати позбутися напливу інтернет-тролів, Зінченко перевів свій профіль в Instagram у приватний режим.

Як правило, футболісти використовують свої профілі в соціальних мережах для просування спонсорських угод і спілкування з уболівальниками, і на момент публікації у Зінченка було 2,5 млн підписників в Instagram.

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Джерело: zinchenko

Ізраїль, Війна в Ізраїлі, Футбол
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