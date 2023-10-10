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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Еден Азар оголосив про завершення кар’єри футболіста у 32 роки

Еден Азар
Фото: Depositphotos

Бельгієць Еден Азар оголосив про завершення кар’єри футболіста у віці 32 років.

Про це він оголосив на сторінці у соціальній мережі Instagram, де також пояснив своє рішення.

– Ви повинні дослухатися до себе і сказати стоп у потрібний момент. Після 16 років і понад 700 зіграних матчів я вирішив завершити кар’єру професійного футболіста. Я зміг здійснити свою мрію, грав і отримував задоволення на багатьох полях по всьому світу… Зараз настав час насолодитися моїми близькими та новими враженнями, – написав Азар.

За його словами, протягом кар’єри йому пощастило зустріти чудових тренерів і партнерів по команді.

Зараз дивляться

Він висловив вдячність футбольним клубам, за які грав, Ліллю, Челсі та Реалу, а також подякував Королівській Бельгійській футбольній асоціації за те, що мав змогу виступати за збірну країни.

 

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Допис, поширений Eden Hazard (@hazardeden_10)

Останнім клубом Азара став мадридський Реал, який він залишив влітку 2023-го, за рік до закінчення контракту. До лав королівського клубу він перебрався з Челсі за €115 млн, за даними ЗМІ. У своєму першому сезоні на Сантьяґо Бернабеу він отримав травму у матчі проти ПСЖ і відтоді не зміг повернути свою попередню форму.

До цього разом із лондонським Челсі він двічі ставав чемпіоном АПЛ і вигравав трофей Ліги Європи. За аристократів відзначився 110 голами у 352 матчах.

Разом із збірною Бельгії він став бронзовим призером чемпіонату світу-2018. У футболці національної команди він забивав 33 рази і вважається другим найкращим бомбардиром в історії збірної Бельгії.

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Еден Азар, Футбол
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