Футбольні воротарі інакше сприймають світ – науковці

Науковці стверджують, що мозок воротарів сприймає світ інакше. Він здатен швидше обробляти сигнали від різних органів чуття, що, можливо, лежить в основі їхніх унікальних здібностей на футбольному полі.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Current Biology.

Воротар – це найбільш специфічна позиція у футболі, основне завдання якої – не дати супернику забити гол. Але тоді як попередні дослідження висвітлювали відмінності у фізіологічних та ігрових характеристиках між воротарями та польовими гравцями, було мало відомо про те, чи мають вони відмінні перцептивні або когнітивні здібності.

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— На відміну від інших футболістів, воротарі повинні ухвалювати тисячі дуже швидких рішень на основі обмеженої або часткової сенсорної інформації, – сказав Майкл Квінн, ексворотар ірландської Прем’єр-ліги, який зараз навчається на магістратурі з поведінкової нейронауки в Університетському коледжі Дубліна.

Квінн і дослідники з Дублінського коледжу та університету залучили 60 професійних воротарів, польових гравців і не футболістів певного віку для проведення серії тестів, щоб виявити відмінності в їхній здатності розрізняти звуки і спалахи окремо один від одного

Це дозволило вченим оцінити тимчасові інтервали зв’язку у досліджуваних, а саме проміжок часу, протягом якого різні сенсорні сигнали об’єднуються в мозку.

— Це схоже на швидшу оцінку різних сигналів, які вони отримують, – сказав психолог Дублінського міського університету Девід МакГоверн.

Воротарі також продемонстрували більшу здатність відокремлювати ці сенсорні сигнали, що може бути пов’язано з необхідністю ухвалювати швидкі рішення на основі зорової та слухової інформації, яка надходить у різний час. МакГоверн сказав, що від воротаря вимагається оцінка не лише візуальної, але й слухової інформації, адже в деяких випадках воротар взагалі не бачить м’яча.

— Вони (воротарі, – Ред.) здебільшого керуються тим відчуттям, яке дає їм найшвидшу інформацію. Хоча багатьом футболістам і вболівальникам у всьому світі знайома думка, що воротарі просто “відрізняються” від решти, це дослідження, можливо, вперше підтверджує це твердження науковими доказами, – сказав науковець.

Поки не зрозуміло, чи є ці відмінності наслідком суворих тренувань професійних воротарів, чи це природні здібності, які спонукають молодих гравців бути воротарями.

У дослідженні вивчали лише гравців-чоловіків, але науковці подали заявку на фінансування програми, щоб вивчити здібності гравців-жінок. Вони також сподіваються з’ясувати, чи демонструють гравці на інших позиціях, наприклад захисники чи нападники, теж відмінності у сприйнятті.

Джерело : The Guardian

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