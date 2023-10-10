Прямих путівок не буде: збірна Англії подала заявку на участь у кваліфікації Євро-2028

Футбольна асоціація Англії подала заявку на участь у кваліфікації до Євро-2028, попри спільне проведення турніру у Великій Британії та Ірландії.

Таким чином, ФА прагне зберегти конкурентоспроможність збірної. Також береться до уваги й Німеччина, яка прийматиме найближче Євро-2024. Адже бундестім, готуючись до домашнього турніру, задовольняється лише товариськими іграми.

В Англії існують занепокоєння щодо рівня суперництва, який команда трьох левів зможе продемонструвати, якщо обмежиться лише товариськими матчами.

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10 жовтня УЄФА офіційно затвердив, що господарями Євро-2028 стануть Велика Британія та Ірландія. Ця заявка означає також, що до організації будуть залучені п’ять футбольних асоціацій – Англії, Шотландії, Уельсу, Північної Ірландії та Республіки Ірландія.

Чи будуть прямі путівки на Євро-2028?

УЄФА зарезервує лише два “запасних” місця для господарів змагань, які не пройдуть кваліфікацію. Тобто, якщо більше ніж дві команди не пройдуть відбір, то місце у фінальній частині отримають дві команди з найкращими показниками.

Таким чином, є ймовірність, що країни, які приймають турнір, можуть не опинитися серед команд, які боротимуться за трофей.

Турнір має відбутися на десяти стадіонах, шість з яких розташовані в Англії, та по одному в Ірландії, Північній Ірландії, Шотландії та Уельсі.

Джерело : The Guardian

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