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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Солідарні з Україною: Міжнародний союз ковзанярів не повернув росіян до змагань

Каміла Валієва
Фото: Getty Images

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) продовжив відсторонення представників Росії та Білорусі від змагань під власною егідою.

ISU є керівним органом у фігурному катанні, шорт-треку та ковзанярському спорті.

— ISU підтримує Федерацію ковзанярського спорту України з початку війни, впроваджуючи рішення 2469, а також надаючи фінансову підтримку для допомоги українським спортсменам. ISU ще раз висловлює своє співчуття і солідарність усім, хто постраждав від війни в Україні, – йдеться у повідомленні на офіційному сайті союзу.

Зазначається, що рада Міжнародного союзу ковзанярів вирішила вивчити питання доцільності щодо потенційних шляхів реалізації рекомендацій МОК.

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— Рада стежитиме за ситуацією та її впливом на діяльність ISU й надалі, а також рішення та їх реалізацію у межах Олімпійського руху. Тим часом, рішення ISU номер 2469 залишається чинним, – зазначили пресслужба ISU.

Після рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету міжнародні федерації різних видів спорту почали повертати росіян та білорусів до змагань на умовах нейтральності.

Ще однією умовою повернення до виступів є відсутність зв’язків із армією чи спецслужбами РФ чи Білорусі.

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Джерело: ISU

зимові види спорту, МОК, Фігурне катання
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