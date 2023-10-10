Солідарні з Україною: Міжнародний союз ковзанярів не повернув росіян до змагань
Міжнародний союз ковзанярів (ISU) продовжив відсторонення представників Росії та Білорусі від змагань під власною егідою.
ISU є керівним органом у фігурному катанні, шорт-треку та ковзанярському спорті.
— ISU підтримує Федерацію ковзанярського спорту України з початку війни, впроваджуючи рішення 2469, а також надаючи фінансову підтримку для допомоги українським спортсменам. ISU ще раз висловлює своє співчуття і солідарність усім, хто постраждав від війни в Україні, – йдеться у повідомленні на офіційному сайті союзу.
Зазначається, що рада Міжнародного союзу ковзанярів вирішила вивчити питання доцільності щодо потенційних шляхів реалізації рекомендацій МОК.
— Рада стежитиме за ситуацією та її впливом на діяльність ISU й надалі, а також рішення та їх реалізацію у межах Олімпійського руху. Тим часом, рішення ISU номер 2469 залишається чинним, – зазначили пресслужба ISU.
Після рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету міжнародні федерації різних видів спорту почали повертати росіян та білорусів до змагань на умовах нейтральності.
Ще однією умовою повернення до виступів є відсутність зв’язків із армією чи спецслужбами РФ чи Білорусі.
Джерело: ISU
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