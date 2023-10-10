Визначено країни, які приймуть чемпіонат Європи з футболу у 2028 і 2032 роках
УЄФА оголосив господарів чемпіонатів Європи з футболу у 2028-му та 2032 році. Церемонія оголошення відбулася в штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні, Швейцарія.
Про це повідомила пресслужба футбольного органу.
Де відбудеться Євро-2028 і Євро-2032?
Чемпіонат Європи з футболу у 2028 році приймуть Велика Британія та Ірландія, а чемпіонат Європи у 2032-му відбудеться в Італії та Туреччині.
У заявці Британії та Ірландії пропонуються такі міста для проведення турніру: Белфаст, Бірмінгем, Кардіфф, Дублін, Ґлазґо, Ліверпуль, Лондон (два стадіони), Манчестер і Ньюкасл.
Зазначається, що італійська та турецька футбольні асоціації, які спершу подали індивідуальні заявки, згодом вирішили об’єднати зусилля й подали спільну заявку на проведення турніру 2032 року.
У заявці Італії та Туреччини представлено 20 арен, з яких буде відібрано у 2026 році десять (по 5 стадіонів від кожної).
Минулого тижня британські ЗМІ повідомляли, що Туреччина відкликала свою кандидатуру на проведення Євро-2028 та претендуватиме спільною заявкою із Італією на турнір у 2032 році.
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