Визначено країни, які приймуть чемпіонат Європи з футболу у 2028 і 2032 роках

УЄФА оголосив господарів чемпіонатів Європи з футболу у 2028-му та 2032 році. Церемонія оголошення відбулася в штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні, Швейцарія.

Про це повідомила пресслужба футбольного органу.

Де відбудеться Євро-2028 і Євро-2032?

Чемпіонат Європи з футболу у 2028 році приймуть Велика Британія та Ірландія, а чемпіонат Європи у 2032-му відбудеться в Італії та Туреччині.

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У заявці Британії та Ірландії пропонуються такі міста для проведення турніру: Белфаст, Бірмінгем, Кардіфф, Дублін, Ґлазґо, Ліверпуль, Лондон (два стадіони), Манчестер і Ньюкасл.

Зазначається, що італійська та турецька футбольні асоціації, які спершу подали індивідуальні заявки, згодом вирішили об’єднати зусилля й подали спільну заявку на проведення турніру 2032 року.

У заявці Італії та Туреччини представлено 20 арен, з яких буде відібрано у 2026 році десять (по 5 стадіонів від кожної).

Минулого тижня британські ЗМІ повідомляли, що Туреччина відкликала свою кандидатуру на проведення Євро-2028 та претендуватиме спільною заявкою із Італією на турнір у 2032 році.

Джерело : УЄФА

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