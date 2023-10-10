Вже у стані реабілітації: Алієв розповів про стан Мілевського після госпіталізації

Ексфутболіст київського Динамо та збірної України Олександр Алієв розповів про стан здоров’я колишнього одноклубника Артема Мілевського, який нещодавно опинився у лікарні.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Алієв сказав, що відвідав Мілевського і той вже одужує та перебуває на реабілітації.

— Щойно був у кента, він одужує, все з ним добре. Вже у стані реабілітації. Ігор Суркіс оплатив ще 10 днів вперед за реабілітацію. Тож дякую Динамо та Ігорю Суркісу. Скоро кент одужає і все з ним буде добре. Він – красень, – сказав Алієв.

Наприкінці вересня стало відомо, що Артема Мілевського ушпиталили до лікарні. Тоді Алієв розповідав, що його стан важкий, але лікарі борються.

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Ще раніше стан здоров’я ексдинамівця активно обговорювали у соціальних мережах. Це сталося після опублікованого ним же відео, на якому він підписував м’яч та футболку для благодійного розіграшу. Вболівальники запідозрили Мілевського у зловживанні алкоголем.

Фото: Артем Мілевський

Фото: Олександр Алієв

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