Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Сирени не стихають: українка в Ізраїлі розповіла, чому не спрацював Залізний купол
Ґвалтували дворічну доньку: у Кривому Розі затримали жінку зі співмешканцем
Понад 250 загиблих на фестивалі в Ізраїлі: серед них упізнали відомого футболіста
Одна – громадянка Німеччини Шані Лук, інша – ізраїльська студентка: у соцмережах упізнали викрадених ХАМАСом жінок
Ігнат пояснив, чому ізраїльський Залізний купол не витримав удару ХАМАСу
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Вже у стані реабілітації: Алієв розповів про стан Мілевського після госпіталізації

Мілевський й Алієв

Ексфутболіст київського Динамо та збірної України Олександр Алієв розповів про стан здоров’я колишнього одноклубника Артема Мілевського, який нещодавно опинився у лікарні.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Алієв сказав, що відвідав Мілевського і той вже одужує та перебуває на реабілітації.

— Щойно був у кента, він одужує, все з ним добре. Вже у стані реабілітації. Ігор Суркіс оплатив ще 10 днів вперед за реабілітацію. Тож дякую Динамо та Ігорю Суркісу. Скоро кент одужає і все з ним буде добре. Він – красень, – сказав Алієв.

Наприкінці вересня стало відомо, що Артема Мілевського ушпиталили до лікарні. Тоді Алієв розповідав, що його стан важкий, але лікарі борються.

Зараз дивляться

Ще раніше стан здоров’я ексдинамівця активно обговорювали у соціальних мережах. Це сталося після опублікованого ним же відео, на якому він підписував м’яч та футболку для благодійного розіграшу. Вболівальники запідозрили Мілевського у зловживанні алкоголем.

Фото: Артем Мілевський

Фото: Олександр Алієв

Артем Мілевський, Олександр Алієв, Футбол
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Гімн України перед матчем проти Північної Македонії виконає Танчинець
Сергій Танчинець
В УЄФА передумали допускати російські юніорські команди до змагань
президент УЄФА Чеферін
Визначено країни, які приймуть чемпіонат Європи з футболу у 2028 і 2032 роках
трофей чемпіонату Європи з футболу
Еден Азар оголосив про завершення кар’єри футболіста у 32 роки
Еден Азар
Футбольні воротарі інакше сприймають світ – науковці
Уго Льоріс

Завантаження

Ігри
Відео
Суспільство
Відкуповуються кров’ю: військовий ЗСУ про різницю між Шторм-Z і російською армією

РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.

Яна Брензей, Юлія Захарченко
Їм промили мізки кремлівською пропагандою: шокуючі зізнання полонених РФ
Вже у стані реабілітації: Алієв розповів про стан Мілевського після госпіталізації
Новий ОЧІЛЬНИК ТРО | Удари по Херсону | Новини Факти ICTV за 10.10.2023
Вже у стані реабілітації: Алієв розповів про стан Мілевського після госпіталізації
ШАХЕДИ над УКРАЇНОЮ | Бізнесмена-спонсора “ДНР” ЗАТРИМАЛИ | Новини Факти ICTV за 09.10.2023
Вже у стані реабілітації: Алієв розповів про стан Мілевського після госпіталізації
СТАРТ опалювального сезону в Києві | ОБВАЛ російського рубля | Новини Факти ICTV за 09.10.2023
Вже у стані реабілітації: Алієв розповів про стан Мілевського після госпіталізації
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь