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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Я буду шокований, якщо він це зробить: Воррен назвав умову, за якої Усик переможе Ф’юрі

Олександр Усик
Фото: Getty Images

Відомий британський промоутер Френк Воррен прокоментував майбутній бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі.

На його думку, для британського боксера бій проти українця буде найважчим у психологічному плані, адже Ф’юрі не може дозволити собі оступитися. Про це він сказав у коментарі Boxing Social.

— Ф’юрі відчуває сильний тиск. Я не думаю, що на Усика чиниться якийсь тиск. Цей хлопець не перебоксує Тайсона. Я буду дуже шокований, якщо він це зробить, – сказав Воррен.

Водночас, він вважає, що українець має шанс на перемогу у поєдинку.

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— Усик може виграти цей бій, тільки якщо нокаутує Тайсона. Ф’юрі в останніх 3-4 боях кардинально змінив стиль. І Тайсон не може дозволити собі помилку, – сказав промоутер.

Нагадаємо, про проведення бою Усик – Ф’юрі оголосили у п’ятницю, 29 вересня. Він відбудеться 23 грудня або в січні 2024 року у столиці Саудівської Аравії – Ріяді. Точну дату оголосять вже після поєдинку Фʼюрі – Нганну.

Незабаром після анонсу бою промоутери розкрили деякі деталі, що стосуються гонорарів боксерів за бій Усик – Ф’юрі.

Більшість представників світу боксу вважають Ф’юрі абсолютним фаворитом майбутнього бою.

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Джерело: Boxing Social
Бокс, Олександр Усик, Тайсон Ф'юрі
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