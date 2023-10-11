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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Навіть не захотів спілкуватися: воротар Лаціо відмовився виступати за збірну Росії

Іван Проведель Лаціо
Фото: Getty Images

Воротар римського Лаціо Іван Проведель, який багатьом запам’ятався тим, що забив гол на останніх хвилинах матчу з Атлетіко у Лізі чемпіонів, відшив представників Російського футбольного союзу, які пропонували йому виступати за збірну країни-агресора.

Річ у тім, що Проведель народився в Італії, його батько італієць, а матір – росіянка.

За два дні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну він називав себе наполовину росіянином. А диктатор Путін, за його словами “сильна особистість на чолі великої держави”.

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Після 24 лютого 2022 року футболіст виклав пост Ні війні, але на його сторінці в Instagram досі залишається емодзі російського прапора поруч із прапором Італії. У вересні цього року його викликали до збірної Італії, але він поки за неї не дебютував.

Тренер воротарів країни-агресора Віталій Кафанов пропагандистським ЗМІ розповів, що Проведель не лише не захотів виступати за Росію, але й відмовився спілкуватися із її представниками.

— Ми стежимо за успіхами Вані. Знаємо, що він забив гол. На жаль, Іван відмовився з нами спілкуватися. Я попросив РФС мене зв’язати з ним. Він сказав, що не хоче спілкуватися ні з ким із Росії. Він міг би бути викликаний на цей збір, тому я шукав його, — сказав він.

Цікаво, що самі росіяни на спортивних форумах розуміють, що Проведелю немає чого робити у їхній країні та збірній.

  • Дивно звичайно. Відмовитися від збірної, яка грає з африканцями на полях якихось готелів, Білоруссю 25 і середньоазіатськими республіками (не безкоштовно, звичайно). Від таких викликів не відмовляються!;
  • Треба ще в збірну Палестини спробувати викликати;
  • Щоб грати з “камерунами” Проведель не треба;
  • Грати за Італію або за відсторонену від усіх змагань Росію. Просто страждання вибору;
  • З таким же успіхом, могли б і Мессі покликати.

Нагадаємо, у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів Іван Проведель врятував Лаціо від поразки у матчі з іспанським Атлетіко, забивши гол головою після розіграшу кутового на останніх хвилинах компенсованого часу.

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Збірна Росії, Лаціо, Футбол
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