Навіть не захотів спілкуватися: воротар Лаціо відмовився виступати за збірну Росії

Воротар римського Лаціо Іван Проведель, який багатьом запам’ятався тим, що забив гол на останніх хвилинах матчу з Атлетіко у Лізі чемпіонів, відшив представників Російського футбольного союзу, які пропонували йому виступати за збірну країни-агресора.

Річ у тім, що Проведель народився в Італії, його батько італієць, а матір – росіянка.

За два дні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну він називав себе наполовину росіянином. А диктатор Путін, за його словами “сильна особистість на чолі великої держави”.

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Після 24 лютого 2022 року футболіст виклав пост Ні війні, але на його сторінці в Instagram досі залишається емодзі російського прапора поруч із прапором Італії. У вересні цього року його викликали до збірної Італії, але він поки за неї не дебютував.

Тренер воротарів країни-агресора Віталій Кафанов пропагандистським ЗМІ розповів, що Проведель не лише не захотів виступати за Росію, але й відмовився спілкуватися із її представниками.

— Ми стежимо за успіхами Вані. Знаємо, що він забив гол. На жаль, Іван відмовився з нами спілкуватися. Я попросив РФС мене зв’язати з ним. Він сказав, що не хоче спілкуватися ні з ким із Росії. Він міг би бути викликаний на цей збір, тому я шукав його, — сказав він.

Цікаво, що самі росіяни на спортивних форумах розуміють, що Проведелю немає чого робити у їхній країні та збірній.

Дивно звичайно. Відмовитися від збірної, яка грає з африканцями на полях якихось готелів, Білоруссю 25 і середньоазіатськими республіками (не безкоштовно, звичайно). Від таких викликів не відмовляються!;

Треба ще в збірну Палестини спробувати викликати;

Щоб грати з “камерунами” Проведель не треба;

Грати за Італію або за відсторонену від усіх змагань Росію. Просто страждання вибору;

З таким же успіхом, могли б і Мессі покликати.

Нагадаємо, у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів Іван Проведель врятував Лаціо від поразки у матчі з іспанським Атлетіко, забивши гол головою після розіграшу кутового на останніх хвилинах компенсованого часу.

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