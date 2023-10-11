Україна — Північна Македонія: прогноз букмекерів на матч відбору на Євро-2024
Збірна України у суботу, 14 жовтня, проведе матч сьомого туру відбору на Євро-2024 у групі С проти збірної Північної Македонії. Зустріч відбудеться на стадіоні Дженералі Арена у Празі.
Початок матчу о 16:00 за київським часом.
Прогноз на матч Україна — Північна Македонія
На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Сергія Реброва. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.67. Успіх македонців оцінюють у 5.80. Нічийний результат зустрічі в основний час — 3.90.
Ймовірність того, що обидві команди відзначаться у матчі, оцінюють у 2.07.
Матч довірили судити словенській бригаді арбітрів на чолі з рефері Славко Вінчічем. Йому асистуватимуть співвітчизники: Томаш Кланчнік і Андраж Ковачіч. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Давід Шмайц.
Зараз збірна України йде третьою у турнірній таблиці групи С, маючи в активі 7 очок після п’яти матчів. Північна Македонія (7) розташувалася на четвертій позиції. Лідером групи залишається збірна Англії (13 очок у п’яти матчах), другою йде Італія (7). Мальта без очок посідає останнє місце у таблиці.
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