Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Ґвалтували дворічну доньку: у Кривому Розі затримали жінку зі співмешканцем
Як роздрукувати довідку ВПО з Дії: покрокова інструкція
Як підготуватись до можливих відключень світла, води та тепла: дієві поради
У Севастополі підірвався великий сторожовий корабель Павел Державин – що відомо
Впали з недобудови. У Києві знайшли мертвими двох дівчат
Спорт
Ілля Нежигай, редактор стрічки

МОК зупинив діяльність і фінансування Олімпійського комітету РФ: названо причину

Олімпіада у Парижі
Фото: Depositphotos

Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) ухвалив рішення про призупинення діяльності Олімпійського комітету Росії (ОКР) через зарахування до свого складу регіональних організацій окупованих територій України.

Як повідомляється в пресслужбі МОК у Twitter від 12 жовтня, це сталося за тиждень після того, як ОКР вирішив піти на такий крок.

Згідно із заявою Міжнародного олімпійського комітету, з боку РФ це є порушенням Олімпійської хартії, оскільки це порушує територіальну цілісність НОК України, яку визнає МОК.

Зараз дивляться

Виконавчий комітет наголошує, що ОКР негайно зупиняє свою діяльність як російський Національний олімпійський комітет. Також ОКР не отримуватиме жодного фінансування від олімпійського руху.

– Виконком МОК залишає за собою право ухвалювати будь-які подальші рішення або заходи залежно від розвитку цієї ситуації, – йдеться в повідомленні.

Глава Міністерства молоді та спорту України Вадим Гутцайт на своїй сторінці у Facebook нагадав, що саме після його звернення до МОК від 6 жовтня президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах повідомив, що МОК розпочав процедуру порушеного питання та розглянув його сьогодні на засіданні виконкому.

Примітно, що відсторонення ОКР не означає зупинення участі спортсменів із Білорусі та Росії на Олімпіаді в Парижі 2024 року, що передбачає “нейтральний” статус атлетів, за версією МОК. Це питання буде розглянуто на засіданні Виконавчого комітету 15-17 жовтня.

Читайте також
МОК не дозволив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь в Азійських іграх-2023
Азійські ігри, медалі

Війна в Україні, МОК, Олімпіада, Олімпійські ігри, Російська агресія, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Кинули багато техніки та піхоти: окупанти намагаються оточити Авдіївку
Бої на фронті
Одного чоловіка ідентифікували з 20 частин тіла: РФ ударом Іскандера по Грозі вбила 59 людей
Удар по селу Гроза 5 жовтня 2023
Наразі розміновано майже половину територій: що потрібно для повного очищення України
МОК зупинив діяльність і фінансування Олімпійського комітету РФ: названо причину
Модель житниці Європи для України не актуальна, експортним продуктом стане зброя – Камишін
снаряди, боєприпаси для ЗСУ
Близько 200 українців зможуть вилетіти: посол розповів, коли відбудеться перша евакуація з Ізраїлю
Єрусалим Ізраїль

Завантаження

Ігри
Відео
Підсумки Рамштайну-16: яку допомогу отримає Україна

Напередодні у Бельгії відбувся перший особистий виступ Володимира Зеленського на контактній зустрічі у форматі Рамштайн.

Наталя Луценко
Найбільший провал спецслужб: чому Ізраїль не був готовий до атаки ХАМАСу
МОК зупинив діяльність і фінансування Олімпійського комітету РФ: названо причину
Нескінченні похорони у селі Гроза: загиблих ховають цілими родинами
МОК зупинив діяльність і фінансування Олімпійського комітету РФ: названо причину
У Києві попрощались із Ніною Матвієнко | Обстріл Нікополя | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
МОК зупинив діяльність і фінансування Олімпійського комітету РФ: названо причину
Евакуація українців із Гази | Допомогу США поділять між… | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
МОК зупинив діяльність і фінансування Олімпійського комітету РФ: названо причину
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь