МОК зупинив діяльність і фінансування Олімпійського комітету РФ: названо причину

Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) ухвалив рішення про призупинення діяльності Олімпійського комітету Росії (ОКР) через зарахування до свого складу регіональних організацій окупованих територій України.

Як повідомляється в пресслужбі МОК у Twitter від 12 жовтня, це сталося за тиждень після того, як ОКР вирішив піти на такий крок.

Згідно із заявою Міжнародного олімпійського комітету, з боку РФ це є порушенням Олімпійської хартії, оскільки це порушує територіальну цілісність НОК України, яку визнає МОК.

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Виконавчий комітет наголошує, що ОКР негайно зупиняє свою діяльність як російський Національний олімпійський комітет. Також ОКР не отримуватиме жодного фінансування від олімпійського руху.

– Виконком МОК залишає за собою право ухвалювати будь-які подальші рішення або заходи залежно від розвитку цієї ситуації, – йдеться в повідомленні.

Глава Міністерства молоді та спорту України Вадим Гутцайт на своїй сторінці у Facebook нагадав, що саме після його звернення до МОК від 6 жовтня президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах повідомив, що МОК розпочав процедуру порушеного питання та розглянув його сьогодні на засіданні виконкому.

Примітно, що відсторонення ОКР не означає зупинення участі спортсменів із Білорусі та Росії на Олімпіаді в Парижі 2024 року, що передбачає “нейтральний” статус атлетів, за версією МОК. Це питання буде розглянуто на засіданні Виконавчого комітету 15-17 жовтня.

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